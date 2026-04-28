Escalada de Violencia en el Catatumbo: Ataques con Drones a Civiles Generan Alarma

En el Catatumbo, Norte de Santander, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC se intensifican con el uso de drones cargados con explosivos contra viviendas de familiares de combatientes, causando muertes, heridos y el temor a un desplazamiento masivo de campesinos. La comunidad denuncia violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La situación en el Catatumbo , específicamente en el corregimiento de Pacelly, zona rural de Tibú, Norte de Santander, se ha deteriorado significativamente en los últimos días debido a la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ).

Lo más alarmante de estos combates es la utilización de drones cargados con explosivos como una nueva y aterradora táctica de guerra, dirigidos directamente a las viviendas de familiares de miembros de ambos grupos armados. Esta estrategia despiadada ha generado un clima de terror y ha provocado daños materiales en aproximadamente cinco viviendas en las veredas de San Martín y San Francisco.

La comunidad local vive en un estado de constante angustia, temiendo por su seguridad y la de sus seres queridos. La escalada de violencia amenaza con desencadenar un desplazamiento masivo de familias campesinas, quienes se encuentran atrapadas en medio de este conflicto absurdo y sin tregua. La persistencia de estos enfrentamientos no solo afecta la integridad física de los habitantes, sino que también restringe su movilidad, daña la infraestructura básica y vulnera flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario.

La gravedad de la situación se evidencia aún más con el reciente registro de víctimas mortales y heridos. En la vereda Cuatro Esquinas, zona rural del municipio de El Tarra, un dron con explosivos cobró la vida de una persona y dejó a otra gravemente herida. De manera similar, en las veredas San Martín y Buenos Aires, pertenecientes al corregimiento de Pacelly, un ataque con drones resultó en la muerte de un individuo y heridas a otras dos personas.

Se estima que, en lo que va de 2024, se han contabilizado más de 200 ataques con drones, tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil, lo que demuestra la creciente sofisticación y el alcance de esta nueva forma de hostigamiento. Las consecuencias de esta violencia se extienden más allá de las zonas directamente afectadas, generando un impacto significativo en el número de personas desplazadas forzosamente y confinadas en Norte de Santander, especialmente en Tibú, El Tarra y Sardinata.

El Alto Consejero para la Paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ha expresado su profunda preocupación por la situación, denunciando que la utilización de drones con explosivos, sin importar la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. La indiferencia ante la vida de los civiles es alarmante y exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades.

La situación en el Catatumbo se suma a un panorama nacional de creciente inseguridad y violencia. Incidentes como el vandalismo a la sede de Iván Cepeda en Medellín, los ataques con piedras y pintura, y las denuncias de falta de garantías, reflejan un clima de polarización y hostilidad que amenaza el proceso de paz total.

La crítica severa que ha surgido tras la escalada terrorista, calificando el proceso de paz como un “desastre total”, evidencia la desconfianza y la frustración de muchos sectores de la sociedad. La violencia en el suroccidente del país, que ha desbordado al campo, y las denuncias de agresiones a menores en Briceño, Antioquia, son solo algunos ejemplos de la complejidad y la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno nacional.

La necesidad de garantizar la vida y el trabajo en las regiones más afectadas por el orden público es urgente, y exige una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la violencia y proteja a la población civil. La reciente revelación sobre la minería ilegal dentro de un batallón y las interrogantes sobre la masacre al bus en el Cauca, ponen de manifiesto la corrupción y la impunidad que alimentan el conflicto armado.

La situación exige una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La seguridad en el Valle del Cauca, aunque el ministro de Defensa asegura que ha aumentado, sigue siendo una preocupación constante, y la falta de garantías para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos es un obstáculo para la construcción de una paz duradera





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