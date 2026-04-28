Escalada de violencia en el Cauca: conflicto armado y crisis de seguridad en Colombia

El departamento del Cauca enfrenta una grave crisis de seguridad debido a la escalada de violencia entre grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN, que han consolidado su control en la región. A pesar del acuerdo de paz de 2016, la violencia persiste, afectando principalmente a la población civil y generando desplazamientos y muertes.

El departamento del Cauca , ubicado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, ha sido escenario de un conflicto armado que se extiende por más de medio siglo.

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la región enfrenta una escalada de violencia que evidencia la persistente inseguridad en esta zona del suroeste de Colombia, donde los grupos armados ilegales han consolidado su poder. El ataque más grave ocurrió el pasado sábado, perpetrado por presuntos disidentes de las antiguas FARC, lo que ha reavivado las preocupaciones sobre la estabilidad en la región.

A pesar del acuerdo de paz de 2016, la situación en el Cauca no ha mejorado, sino que se ha agravado debido al fortalecimiento de las disidencias y otros grupos armados. Según expertos, en esta región se concentran tres factores clave que perpetúan la violencia: el despojo de tierras, las economías ilegales como el narcotráfico y las alianzas entre fuerzas políticas y armadas.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) destacó en un informe reciente que el Cauca, especialmente en el norte y el Cañón del Micay, se ha convertido en un territorio donde los grupos armados ejercen una gobernanza criminal, implementando estructuras de control, utilizando drones y sometiendo a las comunidades a reclutamiento forzado, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos. Con una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados y una población de más de 1,5 millones de habitantes, el Cauca ha sido testigo de disputas históricas entre indígenas, comunidades negras y terratenientes desde la época colonial.

Estas disputas persisten hoy en día, sumadas a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales que compiten por el control de corredores estratégicos para el tráfico de cocaína y la explotación ilegal de oro, causando un grave daño ambiental. Entre los grupos ilegales que operan en el Cauca, las disidencias de las FARC son las más poderosas, aprovechando el fracaso de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Estado Mayor Central (EMC), principal facción de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016, es hoy el principal factor de violencia en la región. Este grupo opera con cinco frentes: el Jaime Martínez, el Dagoberto Ramos, el Carlos Patiño, el Andrés Patiño y el Rafael Aguilera.

El frente Jaime Martínez fue señalado como responsable del ataque del pasado sábado, en el que murieron 20 personas, la mayoría campesinos que se dirigían al mercado de Cajibío. Ante el creciente poder de las disidencias, el Ministerio de Defensa ha reforzado la presencia militar en el Cauca y ofrece recompensas millonarias por la captura de sus líderes.

Sin embargo, son los civiles quienes más sufren la violencia, atrapados en el fuego cruzado entre los grupos armados. En 2023, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la disputa entre el ELN y las disidencias por el control de municipios en el Cauca y el Valle del Cauca, lo que ha dejado un saldo de víctimas inocentes.

El presidente Petro condenó el ataque del sábado y llamó a la unidad para enfrentar la crisis, pero la situación sigue siendo crítica





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