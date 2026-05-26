Escalada de violencia y amenazas contra sedes de campaña en la contienda presidencial de 2026

La Comisión de Garantías Electorales registra 63 incidentes violentos en 21 departamentos, entre amenazas, secuestros y ataques a estructuras partidarias, mientras se intensifican denuncias de irregularidades y controversias normativas en la campaña presidencial.

Las recientes comisiones de garantías electorales han puesto en evidencia una alarmante escalada de violencia contra los candidatos presidenciales, sus equipos de campaña y los voluntarios que los acompañan en distintas regiones de Colombia.

En los últimos cinco meses, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha documentado al menos sesenta y tres incidentes violentos en veintiún departamentos, que van desde amenazas directas a coordinadores de campaña hasta secuestros y ataques a sedes partidarias. Entre los casos más notorios se encuentra la denuncia de la campaña de Abelardo de la Espriella, que informó haber recibido amenazas contra un coordinador en la ciudad de Yumbo, mientras que el Centro Democrático denunció el secuestro de un líder afín a Paloma Valencia en una madrugada de la localidad de Arauca.

Estos hechos no solo comprometen la seguridad de los implicados, sino que también afectan la capacidad de los partidos para desplegar sus estructuras territoriales y llevar a cabo actividades de proselitismo de manera libre y segura. La gravedad de la situación se ha visto reflejada en la última comisión electoral, donde se señalaron irregularidades adicionales que incrementan la preocupación por la integridad del proceso democrático.

Se denunció la participación indebida del gobierno en campañas, así como acusaciones formuladas por la senadora Claudia López y la propia campaña de Abelardo de la Espriella, que argumentan un uso desproporcionado de recursos estatales y presiones sobre instituciones electorales. En paralelo, se ha criticado públicamente la realización de un evento político por parte del activista Iván Cepeda, a menos de una semana de la primera vuelta presidencial, por presunta violación de normas de campañas.

Estas controversias amplían el espectro de vulnerabilidades que enfrentan los candidatos, que no solo son objeto de violencia física, sino también de guerras jurídicas y mediáticas que entorpecen su desenvolvimiento. El incremento de la violencia política se cuantifica en un 6,3% respecto al mismo período del año anterior, según los datos de la MOE entre el 18 de diciembre de 2025 y el 21 de mayo de 2026.

Este aumento se traduce en un entorno de creciente intimidación para quienes participan en la contienda electoral, obligando a los partidos y a las autoridades a reforzar las medidas de protección y a garantizar la observancia de los principios democráticos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue comprometida con el proceso, como lo evidencia la participación de más de cinco mil colombianos radicados en Miami, Estados Unidos, que ejercieron su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2026.

La combinación de amenazas, ataques a sede de campaña y controversias normativas subraya la necesidad de una respuesta integral que salvaguarde la integridad de todos los actores políticos y asegure unas elecciones libres de coacción y violencia





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