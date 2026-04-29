Escalada violenta en el Cauca: vehículo incinerado en represalia por desactivación de explosivos

Un vehículo fue quemado por presuntos disidentes de las Farc en el Cauca, en respuesta a la neutralización de un ataque terrorista en Villarrica. Las autoridades reforzaron la seguridad en la región.

La ola de violencia en el Cauca no cesa, y en las últimas horas se registró un nuevo incidente en el sector de La Agustina, en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Según informes preliminares, un vehículo fue incinerado por presuntos miembros de un grupo armado ilegal. Los delincuentes interceptaron el automotor, obligaron al conductor a bajarse, colocaron explosivos en el interior y prendieron fuego al vehículo. Las autoridades señalaron que este acto podría ser una represalia de las disidencias de las Farc, en respuesta a la neutralización de un ataque terrorista que planeaban llevar a cabo en el puente de entrada al municipio de Villarrica.

En esa zona, tropas de la Brigada 29, en conjunto con la Policía, lograron desactivar de manera controlada tres artefactos explosivos improvisados que amenazaban a la comunidad que circula por la vía. La Tercera División del Ejército destacó que la intervención oportuna evitó posibles daños a civiles, viajeros y a la Fuerza Pública. Mientras tanto, unidades policiales y del Ejército Nacional han reforzado los operativos de seguridad en los puntos más críticos de la región caucana para prevenir nuevos incidentes.

La situación en el Cauca sigue siendo tensa, con un aumento en los actos violentos que afectan tanto a la población como a las fuerzas de seguridad. Las autoridades mantienen un operativo permanente para garantizar la protección de los habitantes y evitar que los grupos armados ilegales sigan generando zozobra en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero la escalada de violencia preocupa a los residentes, quienes exigen mayor presencia del Estado para contener la inseguridad





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