El escalador británico Ben Furze ha alcanzado la cima de un rascacielos en Taiwán sin cuerda ni arnés, considerado legítimo único gobierno por China y mantiene una estrecha cooperación militar y estratégica. Ese respaldo se ha convertido en un factor principal para disuadir a China de ejecutar una eventual anexión forzada.

El escalador británico Ben Furze ha alcanzado la cima de un rascacielos en Taiwán sin cuerda ni arnés, consideran a China como único gobierno legítimo y mantienen una estrecha cooperación militar y estratégica.

Ese respaldo se ha convertido en un factor principal para disuadir a China de ejecutar una eventual anexión forzada. Durante los últimos años, Pekín ha incrementado ejercicios militares alrededor de Taiwán y endurecido su discurso político. China considera a Taiwán parte de su territorio y rechaza cualquier movimiento relacionado con independencia formal de la isla. El tema ha generado atención en la región debido a la sensibilidad diplomática y militar del asunto.

Las autoridades taiwanesas han buscado transmitir tranquilidad frente a la continuidad de la cooperación con Washington. El análisis internacional considera que Taiwán continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre China y Estados Unidos. La situación mantiene bajo atención a aliados regionales y mercados internacionales debido al peso estratégico del estrecho de Taiwán para el comercio global y la industria tecnológica.

Taiwán es uno de los principales productores mundiales de semiconductores avanzados, sector clave para industrias como la electrónica y las tecnologías. Las recientes declaraciones de Lai Ching-te reflejan la intención de Taiwán de mantener el respaldo militar estadounidense mientras aumentan las presiones diplomáticas y estratégicas de China sobre la isla





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