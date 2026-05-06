Escalofriantes detalles del atentado armado que causó la muerte de Sandra Nogales

La noticia detalla las revelaciones por parte de las autoridades sobre el ataque armado que se llevó a cabo en el barrio Las Vegas y causó la muerte de la líder comunitaria Sandra Nogales y dejó a su esposo gravemente herido.

Las autoridades han revelado nuevos y escalofriantes detalles sobre el atentado armado que llevó a la vida a la líder comunitaria Sandra Cecilia Nogales Cortés, de 51 años de edad.

El violento episodio, que mantiene conmocionada a la Comuna 10 de Bello, dejó además a su esposo gravemente herido. Así ocurrieron los hechos en el barrio Las Vegas El ataque se registró en la Avenida 37C con calle 45, en el corazón del barrio Las Vegas. De acuerdo con los reportes preliminares de la línea de emergencias, inicialmente se alertó sobre dos personas heridas por arma de fuego que se encontraban juntas y clamaban por ayuda.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro y la Policía se encontraron con la trágica escena: La víctima mortal: Sandra Nogales fue hallada en estado de inconsciencia tras recibir múltiples impactos de bala. Minutos después, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. El esposo herido: La pareja de la líder sobrevivió al ataque, presentando inicialmente una herida de bala en una de sus manos.

Sin embargo, su estado de salud fue catalogado como grave y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada





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