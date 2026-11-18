La Cruz Roja Antioquia alerta sobre una grave escasez de donantes de sangre y plaquetas. La disminución afecta a 20 clínicas y hospitales en el departamento.

La Cruz Roja Antioquia ha emitido una alerta sanitaria urgente debido a la severa reducción en el número de personas que donan sangre y plaquetas. Esta tendencia preocupante podría intensificarse significativamente con la llegada del mes de diciembre, lo que pone en riesgo el suministro de componentes sanguíneos esenciales para la región. La institución enfatiza que la falta de donantes regulares compromete la capacidad de respuesta ante emergencias médicas habituales.

Deficiencia de donantes y plaquetas afecta suministro

La Seccional Antioquia de la Cruz Roja requiere mensualmente un mínimo de 2.200 donantes de sangre y hasta 250 donantes de plaquetas para operar adecuadamente. Sin embargo, las estadísticas actuales reflejan una brecha crítica, ya que la institución recibe en promedio solo 1.860 donaciones de sangre y apenas 200 donaciones de plaquetas por mes. Esta discrepancia entre la oferta y la demanda genera un estrés constante en las reservas disponibles.

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Necesidades diarias y cobertura hospitalaria regional

Álvaro Correa, vocero de la institución, detalló que la Seccional Antioquia necesita diariamente alrededor de 100 donantes de sangre y 10 de plaquetas. Este flujo constante es vital para abastecer a las 20 clínicas y hospitales del departamento que dependen del banco de sangre departamental. Estos centros de salud requieren permanentemente componentes sanguíneos para atender a pacientes de toda Antioquia, independientemente de la gravedad de sus condiciones médicas.

Tendencia a la baja durante los primeros meses del año

El análisis de las cifras correspondientes al año 2026, excluyendo el mes de agosto por el comportamiento atípico derivado de la emergencia del terremoto, muestra una clara tendencia a la baja. Al comparar estos datos con los registros de 2025, la institución reporta una disminución neta de 934 donantes de sangre en los periodos evaluados. En el caso específico de las plaquetas, la reducción alcanza los 195 donantes menos que en años anteriores.

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Caida histórica en octubre y repunte excepcional en agosto

Uno de los momentos más críticos se registró en octubre de 2026, cuando apenas 1.600 personas acudieron a donar sangre. Esto representa una caída del 14% frente al promedio mensual registrado durante el resto del año. Por el contrario, agosto tuvo un comportamiento excepcional con 2.485 donantes tras el terremoto. Sin embargo, Correa explicó que este repunte no logró compensar la disminución acumulada en los meses siguientes, ya que la sangre tiene tiempos limitados de conservación y las jornadas extraordinarias no reemplazan la necesidad de un flujo constante.

Impacto de diciembre y contexto nacional de escasez

La preocupación se centra ahora en diciembre, cuando se prevé que la cantidad de donantes pueda disminuir hasta un 40%. Esta caída coincide con un aumento en la demanda de componentes sanguíneos debido a riñas, accidentes de tránsito y otras emergencias. Además, muchos pacientes hospitalizados tienen cirugías pendientes que requieren transfusiones durante sus tratamientos. Esta situación no es exclusiva de Antioquia, ya que los 82 bancos de sangre del país enfrentan dificultades similares para mantener los niveles de donación necesarios, según señaló el vocario.

Llamado a la población y puntos de atención disponibles

Ante esta situación crítica, la Cruz Roja Antioquia hace un llamado directo a la ciudadanía para que aquellas personas aptas se acerquen a donar y contribuyan a mantener las reservas. Los puntos de atención disponibles para las donaciones incluyen la sede de Guayabal y el punto ubicado en el pasaje Astoria en el Centro de la Ciudad. La institución reitera que la solidaridad continua es la única forma de asegurar la atención médica oportuna para todos los pacientes que dependen de estos insumos vitales.