Escasez de conductores de buses en Barranquilla: Un desafío para el transporte público

La falta de conductores de autobuses en Barranquilla y su área metropolitana está generando retrasos y afectando la calidad del servicio de transporte público. Factores como la falta de formación profesional, el costo de las licencias y la competencia con otras formas de movilidad contribuyen a esta problemática. Las empresas buscan soluciones, pero la situación persiste.

En Barranquilla y su área metropolitana, la jornada diaria comienza temprano, antes de que el sol se asome por completo. Desde las primeras horas de la madrugada, en los patios de diversas empresas de transporte público colectivo (TPC), el sonido de los motores encendidos ha cambiado. Aunque hay buses listos para operar, no todos tienen un conductor al volante. Durante muchos años, la profesión de conductor de autobús fue un oficio transmitido de generación en generación, casi una tradición.

Los padres enseñaban a sus hijos a dominar el volante, a memorizar las rutas y a lidiar con el tráfico de la ciudad. Sin embargo, esta cadena parece haberse roto. Cada vez hay menos personas interesadas en asumir un trabajo que requiere largas horas de trabajo, una gran responsabilidad y que, según muchos, ya no ofrece las mismas garantías que antes.\Además, las reglas del juego también han cambiado. No cualquiera puede tomar el control de un autobús sin cumplir con ciertos requisitos esenciales. Ahora no solo es necesario saber conducir un vehículo, sino también demostrar una experiencia mínima de seis meses y tener una licencia de conducir vigente en la categoría C2 (que debe renovarse cada tres años si el conductor es menor de 60 años, y anualmente si es mayor). Esta situación tiene consecuencias directas en las calles. Los usuarios experimentan mayores tiempos de espera, las rutas operan con menor frecuencia, y en muchos casos, los conductores se ven obligados a hacer turnos dobles para cubrir las deficiencias. José Roncallo, estudiante que esperaba su autobús para ir a la Universidad Simón Bolívar, comentó que en las últimas semanas, su autobús tardaba el doble de lo normal. “Esto es grave, porque como usuarios necesitamos desplazarnos rápidamente y las empresas deben garantizar un buen servicio. Nadie debería notar las deficiencias de las empresas”, expresó Roncallo. A este escenario se suman otros factores: la inseguridad, el estrés del tráfico, los cambios en el sistema de transporte y la competencia con otras formas de movilidad. Todo esto crea un panorama que, para muchos, ha disminuido el atractivo de esta profesión. Ante esta realidad, las empresas buscan alternativas como convocatorias abiertas, incentivos y capacitaciones. Sin embargo, llenar las vacantes no ha sido fácil. John Guerrero, subgerente de la empresa Metropolitana de Transporte La Carolina, confirmó la escasez de conductores en el TPC. Mencionó que entre el 10% y el 15% de los vehículos de su empresa se quedan diariamente en los patios debido a esta situación. “Esto no aplica solo a La Carolina, sino a todas las empresas del TPC, ya que tenemos una gran cantidad de vehículos que no operan diariamente. Los vehículos no circulan porque, lamentablemente, no tenemos una institución que forme a los conductores como una profesión”, afirmó.\Guerrero explicó que en algún momento se dialogó con el SENA para establecer programas de formación para conductores. “Como empresas de transporte público podemos ofrecer capacitaciones y reinducciones, pero no podemos certificar a un conductor que no tiene licencia, porque las empresas no son escuelas de conducción. Esa es la principal dificultad que tenemos todos los colectivos”, señaló Guerrero. Destacó que, en muchos casos, no es que los ciudadanos no estén interesados en ser conductores de autobuses, sino que en la mayoría de los casos no están capacitados para ejercer esta profesión. “Las restricciones que enfrentamos son la falta de capacitación y de centros de formación que profesionalicen a los conductores”, reiteró. También aclaró que otro obstáculo es el alto costo de obtener las licencias de conducir, ya que se requiere una categoría superior, lo que implica un mayor costo. “Nuestros conductores deben renovar su licencia, y a veces nos dicen que no tienen los recursos para hacerlo; todo esto afecta el sistema, ya que puede haber conductores calificados, pero que no han podido renovar su licencia por falta de recursos”, dijo. Informó que actualmente, La Carolina cuenta con alrededor de 160 conductores para 150 autobuses. Aunque el número de conductores es mayor que el de buses, esto no es suficiente debido a los relevos necesarios durante los recorridos, los conductores que están de vacaciones o los que tienen permisos especiales. “Aunque estén vinculados a la empresa, no todos están trabajando todos los días, al mismo tiempo”. Juan Carlos Calderón, gerente general de la empresa Alianza Sodis, coincidió en que esta es una situación desafiante que enfrentan todas las empresas. “Todos estamos en la misma situación. Hay trabajo. Seguimos buscando conductores por todos los medios. Debemos invitar a la gente a trabajar formalmente, con prestaciones, como debe ser”, afirmó Calderón





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