Escolta de Atenas Seguridad Privada murió durante ataque sicarial en Barranquilla

Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta de Atenas Seguridad Privada, murió durante un ataque sicarial en Barranquilla. Tres escoltas resultaron heridos y tres presuntos delincuentes fueron capturados.

Este es Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta que murió tras resultar herido durante el ataque sicarial que presuntamente iba dirigido contra Raúl Antonio Montes Jiménez, directivo la empresa Atenas Seguridad Privada .

El atentado criminal se registró a las 8:45 de la mañana frente a la empresa de vigilancia Atlas, ubicada en la carrera 43B con calle 84, en el norte de Barranquilla y de la que Montes Jiménez es el gerente. Como resultado de este ataque sicarial, resultaron lesionados 3 de sus escoltas o guardas y pierde la vida, desafortunadamente, uno de ellos.

Momentos durante el cual Argenis Andrés Bonett Carmona era llevado por uno de sus compañeros a la Clínica Reina Catalina de Barranquilla. Se trata de Argenis Andrés Bonett Carmona, a quien sus compañeros lo destacan por su entrega, responsabilidad y compañerismo. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestro equipo y en cada uno de los valores que él representó. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Que encuentren consuelo en el amor, los recuerdos y la esperanza. Con respeto y solidaridad, FAMILIA ATENAS SEGURIDAD PRIVADA. Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla. En la reacción, una patrulla del Ejército, del Gaula, que se encontraban cerca del hecho, con apoyo de patrullas de la Policía, se logró capturar a tres personas que presuntamente están comprometidas con este hecho delincuencial.

Durante la reacción contra los presuntos delincuentes, se incautó un arma tipo fusil, dos pistolas y se encontró abandonada, una subametralladora Mini Uzi. Dentro los capturados, varios de ellos presentan anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. En este momento, unidades de la seccional criminal, con el CTI están revisando la actividad de investigación para lograr y determinar las circunstancias de este lamentable hecho.





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