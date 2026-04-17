Escopetas y Terror: La Nueva Amenaza Criminal en la Noche Bogotana

Delincuentes en Bogotá han intensificado su modus operandi utilizando escopetas en robos de vehículos, sembrando el pánico en la ciudadanía. Dos recientes casos en el sur de la ciudad evidencian esta peligrosa tendencia que requiere atención inmediata.

La creciente inseguridad en Bogotá ha puesto en máxima alerta a las autoridades y a los ciudadanos, especialmente por la alarmante escalada en los métodos de los delincuentes. Un nuevo y aterrador patrón ha emergido en la escena nocturna de la capital: el uso de escopetas en robos de vehículos. Dos incidentes recientes, ambos ocurridos en el sur de la ciudad, han puesto de manifiesto esta peligrosa táctica que siembra el pánico entre los residentes.

El primer suceso tuvo lugar en el barrio Santa Rita, donde un intento de robo múltiple por parte de un grupo de criminales no llegó a buen término, pero la amenaza no cesó. Horas más tarde, se cree que los mismos perpetradores llevaron a cabo otro atraco en el sector de Villa Mayor, sumiendo a una familia en un profundo terror. Los testimonios de las víctimas pintan un cuadro desolador. Según se relata, un hombre se disponía a salir de su residencia cuando fue abordado por aproximadamente siete individuos que descendieron de un vehículo de color rojo. Uno de los asaltantes apuntó directamente al hombre con una escopeta, mientras que el resto lo intimidaba con diversas armas de fuego, incluyendo pistolas de fogueo. En cuestión de segundos, la víctima fue despojada de sus objetos personales, entre ellos un ordenador portátil y su teléfono móvil. La angustia de la situación se multiplicó al poner en riesgo a su familia. El hombre relató con profunda consternación a El Ojo de la Noche: "Ver en peligro a mis hijas fue lo más duro. A pesar de que les dijimos que había menores, dispararon hacia la ventana sin importarles". Paralelamente, dentro de un vehículo aparcado cerca, la madre de las dos niñas, de 3 y 6 años, enfrentaba su propio calvario. Al darse cuenta del violento atraco, cerró el coche e intentó proteger a sus pequeñas mientras hacía sonar la bocina insistentemente para pedir ayuda a los vecinos. "Comencé a pitar, las alarmas sonaban, pero ellos se acercaron e intentaron abrir el carro varias veces", detalló la mujer. La pronta reacción de la comunidad fue un factor determinante en el desenlace. Un vecino activó una alarma comunal que finalmente provocó la huida de los delincuentes. No obstante, antes de escapar, uno de ellos efectuó un disparo contra el vehículo en el que se encontraba la familia, hiriendo a la madre en la espalda. Por fortuna, la lesión no resultó ser de gravedad. Este evento se suma a otro incidente similar ocurrido días antes en la localidad de Puente Aranda, donde sujetos a bordo de un vehículo rojo, armados con escopeta y pistolas, también intentaron cometer un robo sin éxito, demostrando la recurrencia de este modus operandi que preocupa sobremanera a las autoridades bogotanas. La presencia de armamento de mayor calibre como las escopetas eleva el nivel de riesgo y la sensación de vulnerabilidad en las calles de la capital, exigiendo una respuesta contundente y estratégica por parte de la policía y el gobierno distrital para contrarrestar esta creciente ola de delincuencia organizada





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