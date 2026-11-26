Ximena Santaolalla denuncia a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, de abusos entre 1988 y 1997. Revela un acuerdo de confidencialidad incumplido por el empresario de Grupo Radio Centro.

La escritora mexicana Ximena Santaolalla, de cuarenta y tres años, ha presentado una denuncia pública contra su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, de ochenta y cinco años, acusándolo de abuso sexual infantil. La autora reveló que fue víctima de agresiones casi diarias durante nueve años, abarcando desde los cinco hasta los catorce años de edad, entre 1988 y 1997. Este reportaje fue publicado originalmente por el medio español El País, donde Santaolalla detalla que los hechos cesaron en 1997 tras un incidente ocurrido en Nueva York. Según el cálculo realizado por la autora, las agresiones sumaron aproximadamente 2.500 ocasiones a lo largo de ese periodo de tiempo.

Detalles del Abuso y El Contexto Familiar

Santaolalla afirmó que previamente había abordado estos hechos de manera novelada en su libro titulado Un jardín al fondo de la noche, publicado en 2025. Sin embargo, decidió identificar públicamente al acusado tras convertirse en madre, argumentando que el silencio favorece la impunidad de estos crímenes. En el texto periodístico, su madre, Adriana Abdó, relata los avisos que recibió de su hija durante la infancia. La madre sostiene que, ante el contexto de la época y el gran poder del empresario, no actuó con valentía, aunque asegura que hoy reaccionaría de manera diferente ante una situación similar.

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Acuerdo de Confidencialidad y Grupo Radio Centro

El reportaje señala que Aguirre Gómez presidió Grupo Radio Centro durante veintisiete años, siendo relevado en la presidencia del Consejo de Administración en noviembre de 2026 por su hijo, justo cuando la escritora hizo pública su denuncia. De acuerdo con la nota, el empresario no respondió a las solicitudes de entrevista del medio español. Por su parte, Grupo Radio Centro difundió un comunicado indicando que Aguirre ya no ocupa cargos directivos, que el tema pertenece a su ámbito personal y que la compañía expresa respeto y solidaridad hacia las víctimas de violencia.

El documento revela un acuerdo firmado el 30 de mayo de este año, al que tuvo acceso EL PAÍS. En este contrato, Aguirre se comprometía a hacer donaciones sustanciales a tres asociaciones infantiles, a mantener la pensión mensual a la madre de la escritora, a quien divorció hace más de dos décadas, y a concienciar sobre la prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro. A cambio, Santaolalla se abstendría de denunciarlo penalmente y solo revelaría los abusos una vez, de forma exclusiva, en una entrevista en su grupo de radio.

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Incumplimiento y Reacción Legal

La escritora sostiene que el empresario no cumplió con las donaciones prometidas en el acuerdo. Además, asegura que el documento quedó invalidado debido a estas faltas de cumplimiento por parte de Aguirre Gómez. Esta situación explica la decisión actual de Santaolalla de buscar justicia a través de los medios de comunicación y las autoridades, rompiendo el silencio que había mantenido durante décadas. La familia de la víctima ha solicitado que se investiguen estos hechos con total transparencia y rigor.

Impacto en la Industria y la Sociedad

Este caso ha generado un gran revuelo en la sociedad mexicana y en la industria mediática, especialmente por la conexión con una de las empresas de radio más importantes del país. La revelación de un posible encubrimiento mediante acuerdos económicos ha generado preguntas sobre la responsabilidad corporativa y la protección de las víctimas. Expertos en derechos humanos y periodismo de investigación han elogiado la valentía de Santaolalla para romper el muro de silencio.

Próximos Pasos y Consecuencias

Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para determinar si existen responsabilidades penales adicionales más allá de lo ocurrido en el pasado. La sociedad civil y los organizaciones de apoyo a víctimas de violencia están siguiendo de cerca el desarrollo del caso. La publicación de este reportaje ha abierto un debate nacional sobre la cultura del silencio y la necesidad de cambiar las estructuras que protegen a los agresores. El caso se convertirá en un punto de referencia para futuras denuncias similares en México.