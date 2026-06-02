Escrutinio oficial de elecciones presidenciales en Colombia alcanza 99.98% sin novedades, anuncia Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el escrutinio oficial de las elecciones presidenciales, realizado por los jueces de la República, lleva un avance del 99.98% y presenta una coincidencia del 99.94% con el preconteo. Solo faltan por escrutar 33 mesas debido a factores climáticos. La entidad también detalló los preparativos para la segunda vuelta del 21 de junio, incluyendo capacitaciones y auditorías con participación política.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este 2 de junio que el escrutinio oficial de las elecciones presidenciales , a cargo de los jueces de la República, alcanzó un avance del 99,98 por ciento, sin que se hayan registrado novedades que alteren los resultados conocidos hasta ahora.

En el boletín de prensa número 106, la entidad señaló que los datos del preconteo divulgados el pasado domingo presentan una coincidencia del 99,94 por ciento frente al escrutinio, lo que evidencia que las modificaciones han sido mínimas. Solo restan por escrutar 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, demora atribuida a condiciones climáticas que han dificultado el traslado del material electoral hacia algunas cabeceras municipales.

El informe se produce luego de que diversos sectores políticos cuestionaran los datos preliminares y pidieran esperar los resultados oficiales. Paralelamente, la Registraduría anunció que ya trabaja en la organización de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, con medidas como el fortalecimiento de capacitaciones virtuales para jurados y comisiones escrutadoras, así como la invitación a organizaciones políticas para participar en auditorías del sistema electoral.

La entidad reiteró que los resultados oficiales corresponden al escrutinio judicial, proceso que se encuentra en su etapa final, y que concentra sus esfuerzos en preparar la segunda vuelta que definirá al próximo mandatario de Colombia para el periodo 2026-2030





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