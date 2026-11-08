Escuchar con los ojos: La obra audiovisual de Yosokwi y la Sierra Nevada de Santa Marta

El libro Escuchar con los ojos documenta la resistencia cultural y espiritual de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la colaboración entre el colectivo Yosokwi y Stephen Ferry.

El colectivo audiovisual Yosokwi, el líder arhuaco Amado Villafaña y el fotógrafo estadounidense Stephen Ferry han publicado "Escuchar con los ojos", una caja negra que funciona como un libro de imágenes y relatos sobre la cultura ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta publicación sirve como una documentación visual de la resistencia contemporánea de los cuatro pueblos originarios que habitan esta región sagrada de Colombia. El proyecto representa más de dos décadas de trabajo conjunto entre los autores indígenas y el fotógrafo internacional.

El concepto central de la obra

Amado Villafaña explica que el argumento central del libro se basa en la diferencia entre cómo percibe el mundo la cultura occidental y cómo lo perciben los indígenas de la Sierra. La cultura occidental escucha con los ojos, otorgando la primacía de sus formas de conocimiento y relacionamiento a la vista. En contraste, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta escuchan con los oídos, permitiéndose oír tanto el mundo visible como el invisible. Este enfoque filosófico es la base de toda la producción visual y narrativa incluida en la caja negra.

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El pensamiento de los hombres se teje cuando poporean, acumulando en los bordes del poporo residuos de cal y saliva que frotan con un palillo. Las mujeres hilan este pensamiento con parsimonia en sus telas, transformando el algodón o la lana en hilos que se convierten en mochilas y tejidos. Allí también se deposita el pensamiento de la comunidad. Esta práctica cotidiana es un registro material de la persistencia de sus gestos y su cosmovisión.

La evolución de la colaboración

A principios de los años dos mil, Stephen Ferry dudaba de su capacidad de documentar una cultura que poco conocía cuando recibió un encargo de la National Geographic. Proteger su conocimiento y prácticas ancestrales de los intrusos había sido una de las formas de resistencia de los pueblos indígenas. Además, los comunidades llevaban años enfrentándose a la violencia de los grupos armados, lo que hacía que la amenaza existencial se impusiera como el camino más cierto para un reportaje gráfico.

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Amado Villafaña había sido desplazado por el ELN. Los paramilitares usaban las tierras bajas para exportar cocaína, lo que complicaba aún más la situación en la región. El reportero extranjero se sintió aliviado, ya que los años de cubrir el conflicto colombiano le daban experiencia, pero no quería renunciar a la posibilidad de comprender un lugar sagrado que remitía a los orígenes del mundo y al equilibrio con la naturaleza.

Amado entendía que era urgente comunicar el pensamiento de los mamos a los hermanos menores, ya que no entienden lo que no ven y lo destruyen. Quería aprender fotografía y video para lograr esa comunicación efectiva. Villafaña le propuso trabajar juntos: Ferry le enseñaba fotografía y él le mostraba la Sierra mientras caminaban. Si Ferry concedía el acceso a las comunidades tradicionales remotas, él pediría permiso antes de fotografiar cualquier actividad espiritual.

El aprendizaje del fotógrafo

Pasaron veinte años y el intruso fue comprendiendo que su mirada periodística era insuficiente para comprender el pensamiento de los pueblos de la Sierra. El reportero busca ansioso ver el momento, pero el mundo espiritual precisa detenerse y esperar. Algunas de las fotografías que tomó lo desconcertaron por años, y otras nunca se le habría ocurrido tomar al principio del encargo. Tras una década de trabajo, intentó armar un libro al menos tres veces para constatar que todavía no escuchaba.

El reto se reveló con el tiempo: sus imágenes, fruto de más de dos décadas de colaboración con el colectivo Yosokwi y Villafaña, debían escucharse y entrar en un doble diálogo intercultural, entre los autores y con los lectores. Aquí se presentan siete postales para ver con los oídos, cada una capturando una esencia distinta de la realidad sierranequina. Estas imágenes no solo documentan, sino que invitan a una escucha profunda.

En una imagen icónica, el perro tiene las orejas levantadas y una mujer dirige su mirada al viento. Stephen Ferry recuerda que justo en el momento de disparar la cámara, la luz se volvió color sangre antes de que el sol desapareciera detrás de las montañas. Entonces escuchó una ráfaga de ametralladora. Los disparos provenían de un valle cercano, donde un grupo paramilitar tenía un campo de entrenamiento. La guerra no aparece en la fotografía, pero el perro parece escucharla.

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Ferry señala que hay algo en el lenguaje del cuerpo de la mujer que es como tensionado, describiendo la escena como una luz alarmante. Esta foto captura la tensión latente del conflicto armado sin mostrar directamente la violencia, sino sus efectos sutiles en el entorno. Es una prueba de cómo la percepción auditiva y espiritual trasciende la mera visión visual.

Otra fotografía muestra una piedra cubierta de líquenes, donde nada extraordinario parece ocurrir. No hay personas ni acciones ni un instante decisivo. Solo una superficie mineral sobre la que crecen pequeñas formas de vida. Esta es una foto que el fotógrafo jamás habría tomado cuando comenzó este proceso. Permaneció mucho tiempo frente a ella, simplemente mirando, aprendiendo a esperar y a prestar atención.

Existe otra fotografía con grandes rocas moldeadas por el agua. Sus superficies suaves, redondeadas durante millones de años, le sugieren una presencia inesperada. Ferry realmente sintió la personalidad de esas piedras, pareciéndole un ser acuático y amable. Para tomarla utilizó una cámara Mamiya 7 de formato medio, que apenas le permitía diez u once exposiciones por rollo. Cada imagen exigía tiempo, paciencia y quietud.

Este proceso lento contrasta con la prisa del periodismo tradicional. Los hombres llevan consigo una pequeña calabaza, el poporo, en cuya superficie van dejando una huella material de su pensamiento. Mientras hablan, escuchan o caminan, frotan un palillo impregnado de cal alrededor de su boca. Con el paso del tiempo se forma una capa que registra la persistencia de ese gesto. Las mujeres hilan y tejen, completando el ciclo de transmisión cultural.

La obra finaliza confirmando que la colaboración entre el colectivo Yosokwi, Amado Villafaña y Stephen Ferry ha logrado un puente entre dos mundos. "Escuchar con los ojos" es más que un libro; es una herramienta de resistencia y entendimiento. La caja negra se abre a la luz para revelar la complejidad y la profundidad de la cultura de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.