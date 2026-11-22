Investigación revela que más de 17.500 estudiantes en Antioquia están expuestos a plaguicidas cerca de sus aulas, generando una crisis de salud pública ignorada por las autoridades.

Más de 17.500 niños y más de 900 profesores en Antioquia enfrentan un riesgo sanitario significativo al estar ubicadas sus escuelas en zonas donde se aplican plaguicidas. Esta situación afecta a 191 sedes educativas rurales, incluyendo comunidades en Urrao y Urabá, que comparten la problemática de la exposición química diaria en sus entornos de aprendizaje.

Alcance de la exposición química estudiantil

La Universidad de Antioquia reveló esta realidad tras una investigación solicitada por la Gobernación de Antioquia, cuyos resultados finales se publicaron en diciembre de 2024. El estudio identificó que el 88% de los estudiantes en las instituciones seleccionadas están expuestos a compuestos tóxicos utilizados en los predios agrícolas vecinos. Los campos de trabajo se realizaron durante todo el año 2023 para mapear la gravedad de la situación.

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Los expertos advierten que estos compuestos pueden ser la fuente de padecimientos graves que van desde intoxicaciones pasajeras o crónicas, problemas de aprendizaje y autismo, hasta cáncer y alteraciones mentales que conducen al suicidio. También existe una correlación científica hecha por los expertos con casos de labio fisurado y paladar hendido en la población vulnerable.

Historial de incidentes y intoxicaciones agudas

El informe detalla episodios alarmantes que han ocurrido en la última década, como el caso del corregimiento Tapartó el 19 de marzo de 2015. Allí, 47 niños de entre 6 y 15 años sufrieron dolor de cabeza muy fuerte, vómito, mareos y somnolencia debido al uso de Endosulfán en un cultivo de café contiguo. Este insecticida, prohibido en Colombia desde 2001, se introduce ilegalmente desde Ecuador y Venezuela.

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Otros incidentes graves incluyen el 14 de mayo en la escuela rural de Palenque, Betania, donde 11 alumnos enfermaron por Pyrinex mezclado con Alisín. Asimismo, en la Institución Educativa Rural El Arenal, de Ebéjico, 12 niños y dos maestros resultaron afectados por Fentoato. En agosto de 2022, en Ituango, 14 niños de primaria se intoxicaron por Tronador y Profiamina, obligando a suspender la jornada escolar sin que el municipio tomara medidas correctivas más allá de una capacitación.

Brechas institucionales y falta de seguimiento

A pesar de la gravedad de los hallazgos, el documento se ha mantenido prácticamente inédito y no se ha desatado ninguna estrategia coherente para contrarrestar la situación. Las responsabilidades están diseminadas entre las administraciones municipales, las corporaciones autónomas regionales, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Aeronáutica. Esto impide un seguimiento constante de las medidas de protección.

Alejandra Martínez, encargada de seguridad química de la Secretaría de Salud departamental, reconoció que la red de monitoreo participativo por WhatsApp con los docentes ha tenido poca participación. Lilliam Gómez, presidenta del Consejo Seccional de Plaguicidas, aclaró que su órgano es consultivo y no tiene autoridad para imponer cambios, limitándose a informar los resultados de la investigación a las entidades competentes.

Naturalización del peligro y respuestas posteriores

La investigación señala que en muchos casos estas situaciones se han naturalizado y se perciben como parte inherente de la realidad local. Previamente, en 2014, se había centrado un estudio en 14 municipios del suroeste y 175 escuelas cercanas a cultivos de café, pero los indicios sugerían que el problema había crecido exponencialmente en los últimos años.

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Para esta nueva fase, se tomó la información del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) para escoger 40 municipios. De las 2.065 instituciones rurales en esos territorios, se seleccionaron las 119 donde más intoxicaciones se habían presentado en los cinco años anteriores. En estas sedes se concentraba la población de 17.682 alumnos y 907 docentes identificados en el estudio.

Entre mayo y octubre de 2026, periodistas recorrieron las zonas y establecimientos mapeados, confirmando la persistencia del problema. La situación exige una respuesta unificada que proteja a la población estudiantil expuesta, ya que la dispersión de autoridades ha permitido que el peligro continúe incólume en las aulas rurales del departamento.