La escultura Caballo de Fernando Botero alcanzó 5.244.000 dólares en Christie's, estableciendo un nuevo récord para el artista y reafirmando su legado internacional tras su fallecimiento.

La escultura Caballo, creada por el artista colombiano Fernando Botero en 2006, fue adjudicada por 5.244.000 dólares el martes 17 de noviembre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos. Esta transacción, realizada por la casa de subastas Christie's, establece un nuevo récord para cualquier obra del maestro antioqueño en el mercado de subastas.

Transacción histórica en Nueva York

La cifra alcanzada equivale a cerca de 17.292 millones de pesos colombianos. Este valor convierte a la pieza en la de mayor precio jamás obtenido por el artista en este tipo de transacciones comerciales. El logro confirma la vigencia del precio de Botero en el mercado internacional incluso después de su fallecimiento en septiembre de 2023.

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La obra participó en la 20th Century Evening Sale de Christie's. Este evento reúne obras de creadores que marcaron la historia del siglo XX. Convoca a coleccionistas interesados en piezas de distintas corrientes artísticas y periodos históricos de gran relevancia.

Legado familiar y declaraciones oficiales

Fernando Botero Zea, hijo del artista, comentó el significado de este reconocimiento para su familia y para el legado del escultor colombiano. El resultado se conoció en un año con actividades para llevar el trabajo del maestro a escenarios internacionales.

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El hijo del creador expresó que es una noche histórica para el legado de su padre. Señaló que es un momento profundamente emocionante que reafirma la grandeza de la obra. Agregó que demuestra cómo su legado continúa trascendiendo fronteras y conquistando al mundo.

Retrospectiva internacional y cierre de gira

En junio de 2026 finalizó la exposición The Magic of Volume: Botero Exhibition. Esta retrospectiva reunió 118 obras y recorrió varias ciudades de Asia. La muestra fue presentada en Taipéi, Taiwán; Bakú, Azerbaiyán; Singapur; Seúl, Corea del Sur; y Guangzhou, China.

La Fundación Fernando Botero organizó la exhibición. La curaduría estuvo a cargo de Lina Botero, hija del artista. El cierre marcó el final de un recorrido que se extendió durante 2025 y 2026. Permitió presentar las obras ante públicos de diferentes países como parte de iniciativas para difundir la producción artística después de su muerte.

Impacto en el mercado del arte

La venta de Caballo por más de cinco millones de dólares suma otro resultado al reconocimiento del trabajo del maestro. El precio alcanzado representa un nuevo registro para el mercado del arte colombiano. Ubica una obra del artista antioqueño como la de mayor valor vendida en subasta hasta la fecha.