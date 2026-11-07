Escultura de Diomedes Díaz fue vandalizada en Valledupar y el alcalde exige reparaciones

El brazo de la icónica estatua de Diomedes Díaz fue robado en Valledupar. El alcalde ordena reparaciones inmediatas ante el deterioro y vandalismo en el Parque de la Provincia.

La figura de Diomedes Díaz, reconocido ícono de la música vallenata y apodado el Cacique de La Junta, sufrió un acto de vandalismo durante la noche del viernes 6 de noviembre en la ciudad de Valledupar. La escultura ubicada en el Parque de la Provincia perdió su brazo derecho, un evento que ha generado profunda conmoción y rechazo tanto entre los residentes locales como entre los visitantes que acuden a rendir homenaje a la leyenda musical.

Reacción oficial y mandato de reparación

El alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, respondió de inmediato a la situación a través de su perfil en la red social X, donde exigió respeto hacia los visitantes y los bienes públicos que conforman el legado cultural de la región. El mandatario confirmó que ya ha dado instrucciones directas a la Oficina de Cultura para que se haga cargo de la reparación urgente de la figura estatuaría.

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La intervención administrativa busca no solo restaurar la estética de la obra, sino también proteger la integridad de las instalaciones que honran la memoria del compositor autor de éxitos inmortales como La reina. La prioridad inmediata de la administración municipal es garantizar que el monumento recupere su apariencia original lo antes posible para mantener el atractivo turístico y cultural del espacio.

Antecedentes de deterioro y negligencia

Según informaciones recopiladas por medios locales, el incidente no ocurrió de forma aislada, sino que tiene antecedentes de abandono estructural. Vendedores estacionarios que operan en las afueras del Parque de la Leyenda Vallenata reportaron que el brazo de la escultura llevaba varios meses debilitado, presentando fisuras visibles y señales evidentes de deterioro previo a la sustracción.

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Los comerciantes también señalararon una falta de atención en la protección de las esculturas desde que estas fueron trasladadas al bulevar. Existe una percepción generalizada entre los vendedores de que no se han implementado medidas de vigilancia adecuadas para resguardar las figuras de Diomedes Díaz y de Martín Elías, lo que ha facilitado el acceso de personas que realizan acciones dañinas a las instalaciones.

Mitos turísticos y desgaste estructural

Los testimonios recogidos entre los vendedores indican que visitantes acostumbraban a subir a la banca del monumento, treparse a los hombros de la figura o sentarse sobre su mano para tomar fotografías. Esta conducta está vinculada a una creencia popular recurrente que sostiene que tocar o sentarse sobre la mano del Cacique atrae fertilidad, un mito que ha contribuido significativamente al desgaste físico de la estructura.

Aunque la mutilación del brazo es un acto de vandalismo intencional, la acumulación de peso y la manipulación constante por parte de los turistas han acelerado la fragilidad de la escultura. La comunidad local ha solicitado que, además de la reparación física, se implementen medidas de vigilancia y protección estrictas para evitar nuevos daños que afecten al patrimonio cultural de Valledupar.

Investigación abierta y protección patrimonial

Actualmente, no se ha confirmado quiénes son los responsables de la sustracción del brazo de la estatua. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes, mientras la Oficina de Cultura ejecuta el plan de restauración. La recuperación de este símbolo cultural es vital para mantener la identidad artística de la capital del Cesar.

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La población espera que las nuevas medidas de seguridad y mantenimiento prevengan incidentes futuros, asegurando que las figuras de Diomedes Díaz y otros personajes históricos permanezcan intactas para las generaciones venideras. La atención al patrimonio artístico requiere tanto la reparación de daños como la educación a los visitantes sobre el respeto debido a los monumentos públicos.