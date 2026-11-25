La tanqueta del ESMAD intervino en Cartagena tras el vencimiento del ultimátum del presidente Abelardo de la Espriella para la liberación de rehenes retenidos por hombres armados en el centro comercial Éxito.

La unidad especializada ESMAD utilizó una tanqueta para dispersar a un grupo de decenas de espectadores en la zona circundante al supermercado Éxito de La Castellana, ubicado en la ciudad de Cartagena. Esta acción coercitiva se produjo en las primeras horas del miércoles, específicamente en la avenida Pedro de Heredia, tras el cumplimiento del plazo de seguridad establecido por las autoridades nacionales. La intervención buscaba despejar el perímetro del ataque en curso donde se mantienen retenidas personas en calidad de rehenes por delincuentes armados.

El operativo militar y policial coordinado por el presidente Abelardo de la Espriella se intensificó inmediatamente después de que venciera el límite de las 12:30 de la madrugada otorgado como ultimátum para la liberación de los rehenes. El mandatario, acompañado por el ministro de Defensa Jorge Mora, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay y la alta cúpula militar y policial, ha supervisado la estrategia desde el lugar. De la Espriella se declaró garante de una salida segura y confirmó que no abandonará la ciudad hasta que todos los secuestrados sean liberados sanos y salvos.

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Detalles del ataque y la situación de los rehenes

El incidente se originó la mañana del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados intentó asaltar un vehículo de valores que se encontraba en el establecimiento para recoger los ingresos de las ventas diarias. Ante la llegada inminente de los efectivos de la Policía, los sujetos delictivos no lograron escapar yoptaron por refugiarse en el interior de la tienda, tomando como rehenes a los clientes y trabajadores presentes en el local.

Actualmente, los delincuentes mantienen retenidas a unas 20 personas dentro del almacén Éxito de La Castellana. Las autoridades han confirmado que, durante la negociación y el cerco policial, ya se ha logrado la liberación de diez de estos individuos, reduciendo significativamente el número de víctimas civiles atrapadas en la zona de conflicto. La tensión en el lugar permanece alta mientras las fuerzas del orden aguardan el desenlace.

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Despliegue estratégico y posiciones oficiales

La decisión de desplegar la tanqueta del ESMAD responde a la necesidad de controlar el flujo de curiosos que se acumulaban en las calles aledañas, lo que dificultaba las maniobras tácticas de la policía. El presidente Abelardo de la Espriella ha mantenido una línea de comunicación directa con la cúpula militar para evaluar las opciones de asalto o negociación. La presencia del alcalde Dumek Turbay y del ministro de Defensa Jorge Mora evidencia la prioridad nacional de resolver la crisis de forma inmediata y segura.

Las autoridades han sido estrictas en el cerco perimetral para evitar que los asaltantes tengan vías de escape o que nuevos ciudadanos resulten afectados por la confrontación. La intervención del ESMAD en la avenida Pedro de Heredia fue necesaria para garantizar la seguridad del perímetro exterior, permitiendo que los equipos de negociación y resguardo continuaran su trabajo sin la interferencia del público general.

Impacto y próximos pasos en la resolución

La situación ha paralizado la normalidad en la zona comercial de La Castellana, generando una gran preocupación en la ciudadanía y en el sector económico local. Las medidas de seguridad han restringido el acceso a las zonas aledañas al supermercado Éxito, afectando la movilidad en la zona. La prioridad absoluta de las fuerzas militares y policiales es la recuperación de las diez personas rehenes que aún se encuentran retenidas por los criminales.

El gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se ha comprometido a no cesar en los esfuerzos hasta lograr la liberación completa de todos los hostages. Se espera que las negociaciones continúen bajo la supervisión directa de los altos mandos presentes en Cartagena, buscando un desenlace que priorice la integridad física de las víctimas. La población local ha sido instada a evitar la zona mientras dure la operación de seguridad y rescate en curso.