Espíritu Santo: EPM impulsa nueva central de 600 megavatios cerca de Hidroituango

EPM busca retomar Espíritu Santo, una central hidroeléctrica de 600 megavatios aguas abajo de Hidroituango, en el río Cauca.

EPM, la empresa pública de Medellín, prepara la estructuración de Espíritu Santo, un nuevo proyecto hidroeléctrico que podría aportar 600 megavatios adicionales al sistema eléctrico colombiano. La central se ubicaría en el norte de Antioquia, aguas abajo de Hidroituango, a unos 18 kilómetros de Puerto Valdivia.

El impulso se conoció este lunes, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que EPM ya realiza gestiones con el Gobierno Nacional para comenzar su construcción. Gutiérrez preside la junta directiva de EPM y señaló que pidió retomar el proyecto y volver a presentarlo para impulsar su desarrollo.

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Mecanismo y capacidad de Espíritu Santo

Espíritu Santo quedó en manos de EPM el 31 de enero de 2013, fecha en la que se oficializó la compra de la empresa Espíritu Santo Energy. Esa sociedad estaba domiciliada en Panamá y sus acciones pertenecían en ese momento a Century Energy Corporation y Helm.

Según informó entonces la empresa pública de Medellín, la transacción se concretó por 70 millones de dólares. Gracias a ese negocio, EPM obtuvo los estudios de prefactibilidad de la central.

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Las principales obras del proyecto estarán ubicadas en los municipios de Ituango, Briceño y Valdivia. Según la fuente, Espíritu Santo es uno de los desarrollos más importantes en el banco de proyectos de EPM, aunque equivale a una cuarta parte de Hidroituango.

Hidroituango ya genera 1.200 megavatios y tendrá 1.200 más de capacidad, lo que representará el 17% del total de la demanda de Colombia. Mientras tanto, la compañía avanza en la última etapa para poner en marcha completamente esa central.

Posición de Federico Gutiérrez y del Gobierno

El alcalde Federico Gutiérrez sostiene que Espíritu Santo es un seguro energético para el país. Su argumento se centra en la necesidad de contar con energía en firme para Colombia.

Gutiérrez explicó que el proyecto es parte de una estrategia más amplia para ampliar la generación de energía firme, junto con otras fuentes renovables. Afirmó que Colombia necesita energía en firme y que esta central cumple esa función.

Durante la confirmación del alcance de la cota 420 de Hidroituango, el alcalde socializó el proyecto con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, y con el ministro de Medio Ambiente, Fabio Arjona Hincapié. Según la fuente, el objetivo era evaluar cómo ayudar a mitigar un eventual racionamiento energético por cuenta del Fenómeno de El Niño.

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Gutiérrez también recordó que, desde el inicio de su regreso al gobierno local, pidió sacar ese proyecto de los anaqueles y volverlo a presentar para que sea una realidad no solo para Antioquia, sino para el país. EPM ya hace las solicitudes necesarias ante el Gobierno Nacional para avanzar, según indicó el mandatario local.

Impacto energético y próximos pasos del proyecto

La construcción de Espíritu Santo depende ahora de las gestiones que EPM adelanta con el Gobierno Nacional. La central sumaría 600 megavatios adicionales al sistema eléctrico del país.

Antes de este nuevo impulso, personal de EPM recorrió en 2014 veredas como El Cardal y Pascuitá, de Ituango, para recabar información para los estudios y comenzar a socializar la futura central. Sin embargo, las urgencias e inversiones de Hidroituango llevaron a la compañía a priorizar la culminación de ese proyecto.

En términos del sistema eléctrico, la capacidad proyectada de Espíritu Santo se sumaría a la de Hidroituango, que alcanzará 2.400 megavatios cuando complete su capacidad. Esa combinación busca fortalecer la oferta de energía firme en el norte de Antioquia.

Los próximos pasos dependen de la presentación formal del proyecto ante el Gobierno Nacional y del avance de las solicitudes que EPM ya inició. El texto de referencia no indica fechas específicas para el inicio de las obras.