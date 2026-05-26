España convoca sin jugadores del Real Madrid por primera vez en un Mundial

La selección española rompe una tradición de más de 70 años al no incluir a ningún futbolista del Real Madrid en su lista para el Mundial 2026, un hecho sin precedentes atribuido a criterios deportivos y a la política de fichajes del club.

El seleccionador español Luis de la Fuente anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez en la historia de las Copas del Mundo no hay ningún jugador del Real Madrid entre los 26 elegidos.

Este hecho sin precedentes rompe con más de siete décadas de tradición en el fútbol español, donde el club más laureado de Europa siempre había tenido representación en las grandes citas. La ausencia no se debe a lesiones, sino a decisiones técnicas basadas en la forma y el rendimiento de los futbolistas. Hasta ahora, el mínimo histórico de jugadores madridistas en un Mundial fue en 1950, con solo Luis Molowny.

Incluso en la Eurocopa 2021, disputada en 2021, hubo ausencias madridistas por lesión (Carvajal y Ramos), pero ahora es la primera vez que elReal Madrid no aporta ningún jugador por criterios deportivos puros. En la prelista de 55 futbolistas aparecían tres madridistas: Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Huijsen, central, había sido titular en clasificatorios y decisive en la Liga de Naciones, pero su irregularidad en el primer semestre de 2026 le costó la exclusión.

Fran García, lateral, debutó en 2023 pero no tuvo continuidad en las convocatorias. Gonzalo García, delantero y capitán de la Sub-21, estaba en la fase inicial de concentración pero no pasó el corte final. Luis de la Fuente declaró que solo mira si el jugador puede ayudar al equipo, sin mentalidad localista.

Este fenómeno se explica en parte por la estrategia del Real Madrid de fichar estrellas internacionales, lo que reduce la presencia de españoles en su plantilla, y por la política de la selección de priorizar a jugadores con minutos y buen estado físico, independientemente de su club. La decisión ha generado un intenso debate en el entorno futbolístico español, marcando un hito que refleja la transformación del fútbol nacional y la menor influencia del club más poderoso en la conformación de La Roja para un Mundial





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