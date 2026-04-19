España inicia proceso de regularización migratoria presencial con amplia red de oficinas

Desde el 20 de abril, España abre la posibilidad de regularización extraordinaria de migrantes de forma presencial. El proceso busca beneficiar a extranjeros en el país antes del 1 de enero y a solicitantes de asilo, siempre que cumplan requisitos de estancia y no tengan antecedentes penales. Se habilitan oficinas de Seguridad Social, Correos y Extranjería, además de opciones virtuales y telefónicas.

A partir de este lunes, 20 de abril, se inicia un importante proceso en España destinado a resolver la situación consular de miles de extranjeros. Este procedimiento, que busca la regularización extraordinaria de migrantes, permitirá a quienes cumplan con los requisitos solicitar esta medida de forma presencial en una red de más de 400 oficinas habilitadas para este fin. Es fundamental destacar que, para acceder a este proceso, los candidatos deben previamente registrar o actualizar su hoja de vida en el sistema del SENA. La iniciativa cuenta con una amplia red de puntos de atención distribuidos estratégicamente por todo el territorio nacional.

Se habilitan 30 oficinas de la Seguridad Social, disponibles de lunes a viernes en horario de 16:00 a 19:00 hora local, facilitando el acceso a quienes tienen horarios laborales restrictivos. Adicionalmente, 371 oficinas de Correos en capitales de provincia y ciudades con más de 50.000 habitantes estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30 horas, ofreciendo una cobertura geográfica extensa. Para consultas o gestiones más específicas, cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia operarán en horario de 16:00 a 19:00 horas. Los beneficiarios tienen la flexibilidad de elegir la oficina que les resulte más conveniente y cercana.

Si bien la modalidad presencial comienza este lunes, es relevante recordar que el proceso virtual para esta misma regularización dio inicio el pasado jueves, 16 de abril. En sus primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió un total de 13.500 solicitudes a través de la plataforma virtual, demostrando la alta demanda y la necesidad de estas medidas. La opción de realizar la petición a través del teléfono 060 o mediante un formulario en el portal oficial también está disponible, ofreciendo alternativas para aquellos que no puedan o prefieran no acudir presencialmente.

La regularización está específicamente dirigida a personas que se encontraban en España antes del 1 de enero de este año, así como a solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron presentadas antes de esa fecha. Un requisito clave es que los solicitantes deben haber residido de forma continua en el país durante al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud y no deben poseer antecedentes penales. La documentación necesaria para formalizar la solicitud incluye la demostración del tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales, la propia solicitud formal y, en casos específicos, un informe de vulnerabilidad emitido por una ONG acreditada por el Gobierno en materia de extranjería.

Para acreditar la estancia en España, se podrá recurrir al padrón municipal, pero también a otros medios probatorios como informes médicos. Las solicitudes serán procesadas por personal especializado de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), una entidad dependiente del ministerio con sede en Vigo, Pontevedra. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España por un período de un año.

Transcurrido este año, los beneficiarios tendrán la posibilidad de optar por un permiso de residencia más estable, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de extranjería, o, en caso de no cumplir con los requisitos para una autorización más duradera, podrán solicitar una prórroga de su permiso actual por un año adicional. Este proceso representa un paso crucial para brindar seguridad jurídica y facilitar la integración de miles de extranjeros en la sociedad española, permitiéndoles acceder a mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.

La conjugación de los procesos presencial y virtual, junto con la amplia red de oficinas y canales de atención, busca agilizar y simplificar al máximo este trámite, demostrando el compromiso del gobierno español con la gestión ordenada de la migración y la regularización de su situación administrativa. La efectividad y el éxito de este programa dependerán en gran medida de la adecuada difusión de la información y del cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes.

La información adicional sobre los requisitos específicos, el listado de oficinas y los formularios necesarios se encuentra disponible en los portales oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio del Interior, invitando a todos los interesados a consultar estas fuentes para un correcto asesoramiento. La regularización migratoria es un tema de gran relevancia social y económica, y estas medidas buscan ofrecer una solución concreta y efectiva a una problemática que afecta a miles de personas y al tejido social del país.

La diversidad de puntos de atención, desde oficinas de la Seguridad Social hasta oficinas de Correos y de Extranjería, refleja un esfuerzo por maximizar el acceso y la conveniencia para los solicitantes, reconociendo las distintas realidades geográficas y administrativas de los inmigrantes en España. La fase inicial del proceso virtual ya ha demostrado un alto nivel de participación, lo que sugiere una demanda considerable de estas medidas de regularización. La próxima fase presencial, que inicia este lunes, complementará el esfuerzo por facilitar la regularización, ofreciendo alternativas a quienes prefieren o necesitan realizar el trámite de manera personal.

La transparencia y la eficiencia en la tramitación de estos expedientes son esenciales para generar confianza en el sistema y garantizar que los beneficiarios reciban la ayuda y la orientación necesarias durante todo el proceso. El gobierno español ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de ordenar la situación de miles de extranjeros, promoviendo su integración social y económica en el país, y consolidando un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

La estrategia implementada combina la agilidad del proceso virtual con la cercanía y el acompañamiento del proceso presencial, buscando abarcar las diversas necesidades y preferencias de los solicitantes. La extensión del plazo de solicitud, la claridad en los requisitos y la diversidad de puntos de atención son elementos clave que buscan asegurar el éxito de este ambicioso programa de regularización migratoria, sentando las bases para una convivencia armónica y un desarrollo inclusivo.





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