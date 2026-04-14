España: Regularización Migratoria Entra en Vigor el 16 de Abril

El Gobierno español aprueba una regularización para migrantes sin papeles. Las solicitudes comenzarán el 16 de abril por vía telemática y presencialmente el 20 de abril. La medida, que sigue el dictamen del Consejo de Estado, busca mejorar la situación de cientos de miles de personas. Los apátridas quedan excluidos.

Los interesados en acogerse a la regularización migratoria que el Gobierno español tiene previsto aprobar este martes, podrán iniciar el proceso de solicitud a partir del 16 de abril por vía telemática. En la misma fecha, se habilitará la posibilidad de solicitar cita previa para realizar el trámite de manera presencial. Sin embargo, la atención física en las oficinas comenzará el 20 de abril, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista concedida a la Cadena Ser. La ministra ha expresado su satisfacción por esta medida, resaltando que convierte a España en un país más justo, que prioriza el reconocimiento de derechos sobre su restricción.

Saiz ha detallado los requisitos indispensables para acceder a la regularización. Estos incluyen encontrarse en situación irregular en España, haber residido en el país antes del 1 de enero del año en curso y acreditar una residencia continuada de cinco meses. El Gobierno ha realizado esfuerzos para asegurar que el proceso esté adecuadamente dimensionado, reforzando los equipos encargados. La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo, será la responsable de evaluar y resolver las solicitudes presentadas. Adicionalmente, se establecerán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio español para recibir las solicitudes, que podrán ser presentadas hasta el 30 de junio, fecha límite establecida para la recepción de documentos. El Gobierno confía en poder procesar todas las solicitudes recibidas dentro de este plazo de dos meses y medio.

El anuncio de esta regularización llega después de semanas de trabajo y ajustes al borrador inicial del decreto. El Consejo de Estado emitió su dictamen sobre el texto el pasado viernes, y el Gobierno ha estado trabajando intensamente en los últimos días para incorporar las recomendaciones y perfeccionar el documento. Uno de los cambios más relevantes, como resultado del dictamen del Consejo de Estado, es que las personas que hayan solicitado el estatuto de apátrida no podrán beneficiarse de la regularización. La ministra Saiz ha justificado esta exclusión argumentando que estas personas no se encuentran en situación irregular y, por lo tanto, ya disponen de un estatuto específico adaptado a su condición. El Gobierno tiene previsto aprobar el real decreto en el Consejo de Ministros de este martes, materializando así el compromiso adquirido y respondiendo a la necesidad de regularizar la situación de miles de migrantes que residen en España sin la documentación requerida. Este real decreto representa un hito significativo, un paso crucial en la política migratoria del país.

La aprobación de esta medida, que el Gobierno anunció por primera vez el 26 de enero, representa un cambio paradigmático para un gran número de personas. Se espera que esta regularización tenga un impacto positivo en la vida de cientos de miles de individuos, marcando un antes y un después en su situación legal y social. La iniciativa legislativa popular, respaldada por más de 600.000 firmas, que impulsó inicialmente la idea y que fue posteriormente bloqueada por falta de consenso político, ha encontrado ahora un cauce para su materialización. El texto ha sido objeto de múltiples revisiones y modificaciones, incluso en los compases finales, para adaptarse a las sugerencias del Consejo de Estado. Esta regularización es una respuesta a la demanda social, y un compromiso del Gobierno por una política migratoria justa, humana y que se adapta a las realidades de la sociedad española





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regularización Migratoria España Migrantes Inmigración Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Migración Colombia deporta a influencer estadounidense por explotación sexual y evasión migratoriaMigración Colombia deportó a un influencer estadounidense conocido como 'Chill Capo' por promover fiestas con fines de explotación sexual y ofrecer consejos para evadir controles migratorios en Medellín. Se le prohibió el ingreso al país por cinco años. El caso se suma a otro estadounidense inadmitido en el aeropuerto de Rionegro por propósitos similares.

Read more »

Escándalo en España: Libro sobre Felipe VI desata polémica por supuestas relaciones pasadasUn libro sin autorización oficial ha puesto en el centro del debate la vida personal del rey de España, con revelaciones no confirmadas que ya generan reacciones.

Read more »

Granja Solar Quifa entra en operación y abastecerá campos petroleros con energía renovableEl proyecto de Ecopetrol y Frontera Energy en Meta inicia generación con 50,1 MW y reducirá emisiones.

Read more »

Kany García comienza este abril en México su gira mundial ‘Puerta Abierta’La puertorriqueña realizará 19 conciertos en otros países como Estados Unidos, Colombia y España.

Read more »

La Fundación Gabo, galardonada con un premio internacional de periodismo en EspañaEl jurado reconoció el 'extraordinario papel' que la Fundación Gabo desempeña en el periodismo iberoamericano.

Read more »

Fundación Gabo gana premio internacional de periodismo, en EspañaEl jurado tuvo en cuenta que miles de periodistas han recibido formación en la fundación, de la que el propio Gabriel García Márquez fue profesor.

Read more »