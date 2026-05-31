Esposa de Abelardo de la Espriella dedica emotivo mensaje de agradecimiento antes de las elecciones

Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, publicó un mensaje sorpresivo agradeciendo el apoyo recibido durante la campaña, destacando el papel de las Tigresas de la Patria.

Ana Lucía Pineda , reconocida por ser el apoyo incondicional del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, publicó un sorpresivo y emotivo mensaje de agradecimiento en la antesala de las elecciones del 31 de mayo.

La expresentadora del programa 'Día a día' y madre de cuatro hijos utilizó sus redes sociales para dirigirse a los colombianos que han respaldado la campaña de su esposo, destacando especialmente la labor de las 'Tigresas de la Patria', un grupo de mujeres seguidoras que han trabajado con entrega y valentía. En su escrito, Pineda expresó su profunda gratitud por cada sonrisa, abrazo y palabra de aliento recibida, y subrayó que la unión de esfuerzos permite defender los valores y principios que identifican a Colombia como nación.

Asimismo, agradeció a Dios por esta experiencia de vida que calificó como enriquecedora, llena de aprendizajes y desafíos que guardará en su corazón. El mensaje estuvo acompañado de varias fotografías que mostraban los diferentes eventos de la campaña, desde reuniones comunitarias hasta encuentros con líderes locales, reflejando el alcance territorial de la candidatura. La historia de amor entre Ana Lucía y Abelardo es un reflejo de constancia y complicidad.

Se conocieron desde la infancia en Montería, pero fue en Bogotá donde el destino los reencontró para iniciar una relación que culminó en matrimonio después de un romántico viaje a Miami. Hoy, después de más de diez años de casados, forman un hogar sólido con cuatro hijos, y Ana Lucía ha sido una presencia constante en la carrera política de su esposo.

Sus hijos, aunque pequeños, han sido parte activa de la campaña, apareciendo en algunos actos públicos y contribuyendo a proyectar una imagen de unidad familiar. El mensaje reciente de Pineda no solo fue un gesto de cortesía, sino una muestra del vínculo emocional que ha creado con los ciudadanos durante la campaña.

En sus palabras, destacó que haber tenido la oportunidad de llegar a tantas mujeres, escuchar sus historias y compartir sus sueños ha sido una de las mayores bendiciones de este recorrido. Además, enfatizó que la convicción de trabajar con amor, fe y propósito la llena de energía para seguir adelante con más fuerza e ilusión, renovando su compromiso de servir al país.

El apoyo de la esposa de Abelardo de la Espriella ha sido fundamental para humanizar la figura del candidato en un contexto electoral donde la competencia es intensa. Junto a otros aspirantes como Iván Cepeda y Paloma Valencia, De la Espriella busca captar el voto de los colombianos, y la intervención de Pineda refuerza su perfil familiar y cercano.

Las 'Tigresas de la Patria' se han convertido en un emblema de ese respaldo femenino, movilizando a mujeres de todo el país a través de redes de apoyo y eventos locales. Ana Lucía Pineda cerró su mensaje con un llamado a seguir construyendo un futuro con esperanza, recordando que cada paso en la campaña ha sido impulsado por el cariño del pueblo colombiano.

Analistas políticos consideran que la presencia activa de la esposa del candidato puede influir en la decisión de los votantes indecisos, especialmente en las regiones donde el candidato tiene menor reconocimiento. Este tipo de gestos, cargados de emotividad, son estratégicos en las campañas políticas para generar simpatía y confianza, y en el caso de Pineda, logran conectar con un segmento importante del electorado que valora la unidad y los valores tradicionales





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Ana Lucía Pineda Elecciones 2026 Tigresas De La Patria Campaña Presidencial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella: 'Es muy posible que la herencia de Petro sea un apagón'El candidato presidencial dijo que el mejor ajuste fiscal para Colombia es crecer al 5% y recuperar la confianza.

Read more »

Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Lucas Jaramillo por su apoyo a Abelardo de la EspriellaLa reconocida actriz no se guardó nada tras perder el acceso a una de sus cuentas y lanzó un durísimo dardo.

Read more »

Abelardo de la Espriella anuncia acuerdo con Daniel Noboa: promete eliminar arancelesDurante la conversación, De la Espriella aseguró que la relación bilateral entre ambos países debe fortalecerse a través de acciones concretas.

Read more »

Noboa anunció que levantará aranceles desde el primero de junio, en conversación con De la EspriellaAbelardo De la Espriella sostuvo una conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Read more »