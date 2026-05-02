Esposa de Yeison Jiménez denuncia acoso y falsas acusaciones tras su fallecimiento

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, denuncia públicamente a un usuario de redes sociales por difundir rumores maliciosos y acoso en medio del duelo por la pérdida del cantante. La familia solicita ayuda para identificar al individuo.

La música popular colombiana aún se encuentra de luto tras la inesperada partida de Yeison Jiménez , un artista que dejó un vacío inmenso en sus familiares, amigos y una legión de fanáticos.

En medio del dolor por esta irreparable pérdida, la esposa de Jiménez, Sonia Restrepo, se ha visto obligada a enfrentar una situación aún más dolorosa: la difusión de rumores maliciosos que la vinculan sentimentalmente con el fallecido cantante. A través de su cuenta oficial de Instagram, Restrepo denunció públicamente a un individuo identificado en redes sociales como King Urbano, quien amenazó con revelar supuestos pantallazos de conversaciones privadas que evidenciarían una relación entre ambos.

La esposa de Jiménez calificó estas acusaciones como completamente falsas y aseguró que tomará todas las medidas legales necesarias para proteger su integridad y la de sus hijos. El acoso digital y la difamación en un momento de profundo duelo han generado una gran indignación entre los seguidores del artista y han provocado una ola de apoyo hacia Sonia Restrepo.

La situación ha escalado rápidamente, con ambos, Sonia y Ciro (hermano de Yeison), solicitando la ayuda de sus seguidores para identificar y localizar a King Urbano, a quien describen como una persona despreciable que se aprovecha del dolor ajeno para obtener beneficios. La petición de ayuda se ha viralizado en las redes sociales, con miles de usuarios compartiendo la información y expresando su solidaridad con la familia Jiménez.

La indignación no solo se centra en la falsedad de los rumores, sino también en la insensibilidad y falta de ética de King Urbano al intentar lucrarse con una tragedia. Sonia Restrepo, visiblemente afectada, expresó su sentir en un mensaje conmovedor, denunciando el acoso, la vulneración de su privacidad y el maltrato psicológico al que ha sido sometida.

En su publicación, la viuda de Yeison Jiménez imploró a sus seguidores que la ayuden a identificar a este individuo, proporcionando cualquier información relevante sobre su paradero, nombre completo, ciudad de residencia o dirección. Ciro Jiménez, por su parte, se sumó a la denuncia, utilizando un lenguaje aún más contundente para expresar su repudio hacia King Urbano.

El hermano del fallecido cantante lo calificó como una rata de alcantarilla y lo acusó de ser una persona despreciable que se aprovecha del dolor ajeno para generar tráfico en redes sociales. Ambos, Sonia y Ciro, enfatizaron la importancia de encontrar a este individuo para que responda por sus actos y evitar que siga causando daño a la familia Jiménez.

La situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas ante el acoso digital y la difamación en las redes sociales, especialmente en momentos de fragilidad emocional. La familia Jiménez ha recibido el apoyo incondicional de sus amigos, colegas y fanáticos, quienes han condenado enérgicamente las acciones de King Urbano y han ofrecido su ayuda para llevarlo ante la justicia.

Más allá de la controversia generada por los rumores y el acoso, el legado artístico de Yeison Jiménez sigue vivo y continúa inspirando a miles de personas. A pesar de su trágica partida, el cantante logró alcanzar un hito impresionante en su carrera, superando en popularidad a artistas de renombre internacional como Bad Bunny y J Balvin. Este logro demuestra el talento y la dedicación de Yeison Jiménez, así como el cariño y la admiración que despertaba entre su público.

La música del artista seguirá siendo recordada como un símbolo de alegría, esperanza y perseverancia. En medio del dolor y la tristeza, la familia Jiménez se aferra al legado de Yeison Jiménez y a los hermosos recuerdos que compartieron juntos. La memoria del cantante seguirá viva en el corazón de sus seres queridos y en la música que dejó como un invaluable tesoro.

La búsqueda de King Urbano continúa, con la esperanza de que este individuo sea llevado ante la justicia y rinda cuentas por sus actos. La familia Jiménez confía en que la verdad prevalecerá y que la justicia será impartida. Este lamentable episodio ha servido como un llamado de atención sobre la importancia de proteger la privacidad y la integridad de las personas en las redes sociales, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional.

La solidaridad y el apoyo de la comunidad son fundamentales para combatir el acoso digital y la difamación, y para garantizar que las víctimas reciban la protección y el acompañamiento que necesitan





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