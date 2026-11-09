Espriella no cumple meta de capturar a Iván Mordisco y Calarcá en 90 días

Abelardo De la Espriella no cumplió su promesa de eliminar a Iván Mordisco y Calarcá en los primeros 90 días de mandato. Detalles de la Operación Jaguar Verde y Escudo de las Américas.

El presidente Abelardo De la Espriella no logró capturar ni eliminar a los dos principales objetivos de alto valor que prometió atacar en sus primeros 90 días en la Casa de Nariño. Durante su campaña, el mandatario anunció que exigiría victorias concretas sobre estos blancos para restaurar la autoridad estatal y la inteligencia policial. Sin embargo, al cumplirse la fecha límite el pasado 7 de noviembre, los líderes criminales Néstor Vera Fernández y Alexánder Díaz Mendoza continúan en libertad.

La promesa electoral y el video con inteligencia artificial

En su programa de gobierno, titulado Seguridad Milagro, De la Espriella estableció la estrategia de perseguir a los grandes criminales con resultados tangibles. Para reforzar este mensaje, durante sus actos proselitistas en municipios como Envigado, Antioquia, los productores proyectaban un video generado con inteligencia artificial. Este contenido simulaba un consejo de seguridad donde el entonces candidato, luciendo la banda presidencial, ordenaba operaciones militares específicas.

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En dicha dramatización, el avatar del presidente autorizaba un bombardeo en Jamundí, Valle, que resultaba en la muerte de Néstor Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las Farc. Inmediatamente después, se autorizaba la captura de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc. Estos dos personajes eran identificados en ese momento como los principales generadores de violencia en el país.

Estrategias operativas bajo el gobierno anterior y actual

La persecución contra Iván Mordisco se reactivó a finales de 2023, tras el fracaso de los acercamientos de paz del gobierno de Gustavo Petro. En 2024, se lanzó la Operación Jaguar Verde, desplegando 150 agentes de la Dirección de Inteligencia Policial y 117 militares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en los límites de Caquetá y Amazonas. Esta operación contó con el apoyo de un avión plataforma de la Fuerza Aeroespacial para espiar telecomunicaciones desde el aire.

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Los datos recopilados indicaban que el objetivo se movía a pie por la selva y en lancha por los ríos Caquetá, Caguán y Mesay. Entre 2024 y 2026, los comandos ejecutaron nueve asaltos a guaridas del Estado Mayor Central, matando a 20 presuntos terroristas y capturando a siete. Además, se recuperó a seis adolescentes que habían sido reclutados por la organización criminal.

Encuentros fallidos y evasión en el Caquetá y Vaupés

El 8 de abril de 2025, las fuerzas incursionaron en un campamento en Solano, Caquetá, donde eliminaron a siete delincuentes. Iván Mordisco escapó por pocos minutos, dejando abandonadas sus gafas, un computador portátil y un fusil Tavor X95 con mira telescópica. Este encuentro cercano ocurrió bajo el periodo anterior, ya que el mandato de Gustavo Petro terminó el 7 de agosto, sin lograr la neutralización del terrorista.

El 26 de marzo de 2026, se realizó un ataque en Pacoa, Vaupés, contra un campamento donde Vera dormía con 15 miembros de su anillo de seguridad. Murieron seis disidentes, incluyendo a Lorena, pareja de Iván Mordisco. Sin embargo, el líder volvió a fugarse, dejando atrás otro par de lentes. La cacería también tuvo éxito en áreas urbanas, donde fueron capturados cuatro de los diez hermanos de Vera Fernández: Luis Hernando, Juan Gabriel, Andrés y José Manuel Vera Fernández.

Diferencias en el tratamiento de Calarcá y nueva alianza internacional

El caso de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, siguió una dinámica opuesta a la de Iván Mordisco. Mientras su enemigo era perseguido militarmente, Calarcá permaneció en la mesa de paz, aprovechando el blindaje de los diálogos con el Gobierno para fortalecer su aparato criminal. La Casa de Nariño lo protegió de capturas, incluso cuando fue detenido a mediados de 2024 con armas ilegales y transportando a un adolescente reclutado en la caravana de la Unidad Nacional de Protección.

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Al asumir el poder, De la Espriella suprimió la Operación Jaguar Verde y abrió una burbuja de inteligencia para unir esfuerzos contra Calarcá. Fuentes militares indicaron que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales estaba muy reducido en su capacidad bajo el gobierno anterior. Ahora, estos blancos han sido incluidos en la matriz operacional del Escudo de las Américas.

Implementación de la Coalición de las Américas contra los Carteles

El Escudo de las Américas, también conocida como Coalición de las Américas contra los Carteles, integra a 19 países del hemisferio occidental para atacar a grupos terroristas y narcotraficantes. Esta iniciativa añade el apoyo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a los esfuerzos nacionales. La nueva estrategia busca coordinar mejor los recursos para neutralizar a los líderes criminales que permanecen elusivos tras los primeros tres meses de mandato del presidente Abelardo De la Espriella.