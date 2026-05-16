Establecer rutinas tempranas contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social en niños

Estar a los pies de una estructura social no implica que el desarrollo neuronal sea continuo y homogéneo; en cambio, es en la infancia y los primeros años de vida en que la mayor parte de la conexión dentro y fuera de la red cerebral se construye. Una serie de experiencias y hábitos diarios, desde esa temprana edad, tienen un efecto en la neuronización y el desarrollo cognitivo, emocional y social a largo plazo.

Establecer rutinas desde los primeros años de vida no solo ayuda al orden en casa o en el colegio, también puede marcar el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños a largo plazo.

Expertos en educación y desarrollo infantil aseguran que entre los 2 y los 5 años ocurre una etapa decisiva para el cerebro, en la que las experiencias y hábitos diarios influyen directamente en la formación neuronal. Según datos del Centro Interamericano de Desarrollo, el 90% del desarrollo cerebral sucede antes de los cinco años.

Durante ese periodo, el cerebro infantil atraviesa su mayor nivel de neuroplasticidad, lo que significa que tiene una enorme capacidad para adaptarse, aprender y construir conexiones neuronales a partir de las experiencias del entorno. De acuerdo con UNICEF, las rutinas, tanto en casa como en el entorno escolar, crean ambientes de confianza y estabilidad que permiten a los niños conocerse mejor a sí mismos y comprender el mundo que los rodea.

Además, favorecen el orden, la armonía y ayudan a que los menores entiendan qué se espera de ellos y qué pueden esperar de los demás





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