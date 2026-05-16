Establecimiento estético en Tunjuelito genera controversia y amenazas por irregularidad de operaciones y condiciones sanitarias

Un establecimiento estético en Tunjuelito, sur de Bogotá, ha sido objeto de críticas y denuncias por las condiciones en las que se practicaban los servicios y la irregularidad de las operaciones. Una usuaria, que se sometió a una lipotransferencia en este lugar, denunció las deplorables condiciones del lugar y las amenazas que recibió después de expresar su descontento.

desapareció tras practicarse un procedimiento estético, sigue generando controversia a medida que se conocen más detalles sobre la irregularidad de sus operaciones. El establecimiento, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito , sur de Bogotá , sigue siendo objeto de críticas y denuncias por las condiciones en las que se practicaban los servicios y la irregularidad de las operaciones.

Una usuaria, que se sometió a una lipotransferencia en este lugar, denunció las deplorables condiciones del lugar y las amenazas que recibió después de expresar su descontento





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