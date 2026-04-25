Estación temporal de TransMilenio en la avenida Caracas: avances y cambios en la movilidad

La construcción del viaducto en la avenida Caracas avanza con la habilitación de una estación temporal de TransMilenio entre las calles 64 y 67, garantizando la continuidad del servicio mientras se moderniza la infraestructura de transporte público en la capital.

Para mitigar los impactos a los usuarios durante las obras de infraestructura más importantes de la capital, se ha habilitado una estación temporal de TransMilenio en la avenida Caracas, entre las calles 64 y 67.

Este proyecto, que ha alcanzado un hito clave con un avance significativo hasta el cierre de marzo, busca transformar la movilidad en este corredor urbano. A partir del sábado 25 de abril, la estación de TransMilenio en este tramo cambiará de ubicación, permitiendo a los usuarios acceder al sistema en un nuevo punto diseñado para optimizar el flujo peatonal mientras se construye el viaducto.

La estación temporal, similar a otras habilitadas a lo largo de la avenida Caracas, contará con zonas de ingreso a los buses, torniquetes, taquillas y otras instalaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios troncales del sistema. A diferencia de las estaciones definitivas, en estas estructuras temporales los usuarios podrán observar algunas columnas del viaducto en construcción, lo cual no representa ningún riesgo, ya que estas estructuras han sido diseñadas y supervisadas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Además, se han implementado medidas para mejorar el flujo peatonal dentro de estas estaciones, facilitando el acceso y la circulación de los usuarios. Este avance en las obras del corredor de la avenida Caracas es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar la infraestructura de transporte público en la ciudad. Las autoridades han asegurado que, a pesar de los cambios temporales, se mantendrá la operatividad del sistema TransMilenio, evitando interrupciones significativas en el servicio.

Los usuarios son invitados a familiarizarse con las nuevas rutas y puntos de acceso para garantizar una transición fluida durante esta fase de construcción. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales para obtener información detallada sobre los horarios y las rutas afectadas





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