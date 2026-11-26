Las estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá permanecen en amarillo. Las lluvias estabilizaron la atmósfera. El SIATA y el Área Metropolitana advierten sobre la quema de pólvora en diciembre y sus efectos en la calidad del aire.

Las estaciones de monitoreo ambiental del Valle de Aburrá han mantenido su indicador en amarillo, clasificando la calidad del aire como aceptable, durante casi dos semanas consecutivas. Este estado persiste sin lograr revertir a niveles verdes de excelente calidad, según el reporte actualizado de partículas finas ( PM2.5) compartido recientemente por el Servicio Interamericano de Meteorología y Hidrología ( SIATA) y la autoridad del Área Metropolitana.

Mantenimiento del nivel amarillo y mediciones actuales

Las mediciones registradas en las últimas 24 horas por las estaciones operativas oscilan entre 13 y 26 microgramos por metro cúbico de aire. La mayoría de los puntos de medición se mantienen en la categoría aceptable, lo que indica que ninguno de los sitios ha alcanzado los umbrales de alerta sanitaria. Esta situación se diferencia de los picos críticos históricos de la región, ya que las concentraciones se mantienen en rangos controlados.

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Estabilidad atmosférica y origen de las emisiones

El líder de la sección de Calidad del Aire del proyecto SIATA, Mauricio Ramírez Arias, explicó que las precipitaciones recientes han provocado una estabilización de la atmósfera antes de lo habitual en esta época del año. En términos técnicos, esta estabilidad impide que la contaminación se disipe verticalmente, haciendo que los contaminantes se queden cerca de la superficie terrestre. A este fenómeno meteorológico se suman las emisiones continuas propias del valle, generadas principalmente por el transporte y la actividad industrial.

Historial de gestión y cierre de periodos críticos

El Área Metropolitana recordaba que el Valle de Aburrá presenta dos periodos históricos de elevación de contaminantes: entre febrero y abril, y entre octubre y noviembre. Durante estos meses, las condiciones meteorológicas locales y, en ocasiones, el ingreso de masas de aire contaminadas por incendios forestales externos, potencian la acumulación de polución. La Red de Monitoreo funciona las 24 horas del día, cubriendo 35 puntos de medición distribuidos en Medellín y nueve municipios más.

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Advertencias sobre la quema de pólvora en diciembre

La autoridad ambiental advirtió explícitamente que la quema generalizada de pólvora durante las celebraciones de diciembre podría elevar los índices de contaminación de manera significativa. Existe el riesgo de que se alcancen niveles naranjas, los cuales activarían alertas específicas para grupos sensibles. Este escenario contrasta con el cierre más tardío de 2026 en comparación con años anteriores, como el 30 de septiembre de 2023, el 2 de noviembre de 2024, y el 25 de octubre de 2025.

Medidas preventivas y recomendaciones sanitarias

Juan Gabriel Piñeros Jiménez, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, aclaró que la situación no constituye una emergencia sanitaria, pero los efectos dependen de la concentración y la duración de la exposición. Se recomienda que mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares reduzcan su exposición. El uso de mascarillas N95 y la planificación de actividades al aire libre son medidas complementarias esenciales.