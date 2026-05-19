El fallo emitido por el Centro Internacional de Resolución de Disputas pone contra las cuerdas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Durante el Gobierno Santos, se estableció que la concesión dependía del recaudo de los peajes ubicados sobre la vía. Sin embargo, en el auto se estableció que: ‘La disputa objeto de arbitraje entre RAM y la ANI deriva de los incumplimientos que RAM atribuye a la ANI’ y entre sus principales reclamos se encuentran: ‘La negativa de la ANI a compensar en su totalidad los riesgos que le fueron asignados contractualmente, como la no actualización de tarifas de peajes y la eliminación del cobro en la Estación de Peaje Caimanera’, al igual que ‘la falta de reconocimiento por parte de la ANI de EER invocados por RAM, lo cual (…) ha impedido obtener la compensación correspondiente a dichos riesgos alegados’.

Según expertos, se trata de uno de los pagos más altos en materia de infraestructura de los que se tiene registro. Por incumplimientos contractuales en una megaobra vial de 500 kilómetros, ubicada entre el departamento de Antioquia y la Costa Caribe, el Estado colombiano tendría que pagar una de las sanciones más altas, en materia de infraestructura, de las que se tiene registro.

Son más de 3,5 billones de pesos los que tendrá que entregar a la concesión Ruta al Mar, que en una batalla jurídica en Nueva York alegó afectaciones económicas por los peajes congelados, obras frenadas y decisiones gubernamentales





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