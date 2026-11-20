El Departamento de Estado de EE. UU. apoya la reanudación de la fumigación aérea en Colombia. Legisladores demócratas y expertos cuestionan la eficacia y los riesgos para la salud pública de esta estrategia antidrogas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un respaldo oficial a los planes del gobierno colombiano para reanudar la aspersión aérea de los cultivos de coca. Esta posición se formalizó a través de una carta dirigida a miembros del Congreso estadounidense, confirmando que la entidad federal considera esta medida como una herramienta vital en la lucha global contra el narcotráfico y la producción de cocaína.

Respaldo institucional a la erradicación química

En su comunicación, la entidad gubernamental señaló que la combinación de aspersión aérea, erradicación manual y prohibición del consumo de drogas posee un potencial significativo para reducir la superficie de plantaciones ilegales y la producción de cocaína. Este anuncio llega aproximadamente quince años después de que se suspendiera inicialmente la fumigación aérea debido a las crecientes preocupaciones sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud humana y el medioambiente.

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El Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos está dispuesto a apoyar el enfoque que Colombia elija, siempre que demuestre resultados concretos. La entidad resaltó con satisfacción el incremento en los empeños de Bogotá para reducir la producción de cocaína, la cual, según su evaluación, ha alcanzado niveles récord tras las políticas antinarcóticos del gobierno anterior.

Presión legislativa y críticas demócratas

La postura oficial de Washington fue respondida directamente por un grupo de veintitrés legisladores demócratas que habían presionado a la administración para que se opusiera al programa. Entre los firmantes de la misiva inicial al secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraban figuras destacadas como Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jim McGovern y Pramila Jayapal. Estos congresistas instaron a Washington a oponerse al programa de aspersión, preguntando si el gobierno de Donald Trump estaba presionando a Colombia para reiniciarla o si le estaba dando apoyo financiero o logístico.

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El representante Mark Pocan, quien encabezó este grupo de legisladores críticos, manifestó su firme oposición argumentando que la fumigación aérea no fue eficaz en el pasado para reducir el cultivo de coca a largo plazo. Pocan subrayó que los peligros para la salud humana y el medioambiente son demasiado significativos como para justificar el reinicio del programa, comprometiéndose a seguir oponiéndose a esta estrategia calificada como dañina por el grupo de congresistas.

Detalles del programa piloto en Putumayo

Colombia está actualmente preparando un programa piloto de corto plazo para evaluar la viabilidad de la erradicación aérea en el departamento de Putumayo. Esta iniciativa contempla intervenir hasta mil hectáreas de cultivos ilícitos. El país asumirá la responsabilidad de aportar el personal, el combustible para las aeronaves y el herbicida necesario para las operaciones, seleccionando la sustancia química de acuerdo con sus propias leyes y regulaciones internas.

Una parte crucial de este plan es el cambio de ingrediente activo. La iniciativa prevé usar glufosinato de amonio en lugar del glifosato tradicional. Esta sustancia fue suspendida después de que la agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud la clasificara como probablemente cancerígena para los seres humanos.

Debates sobre salud y sostenibilidad

A pesar del cambio químico, el glufosinato de amonio también ha sido objeto de escrutinio internacional por posibles riesgos para la salud y ya no está aprobado para su uso en la Unión Europea. Las críticas hacia la estrategia original incluían afirmaciones de que la aspersión podía dañar otros cultivos agrícolas, poner en riesgo directo a las comunidades rurales cercanas y estar relacionada con procesos de deforestación.

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Las voces demócratas en el Congreso han mantenido que la estrategia no fue eficaz, además de que persisten riesgos graves para la salud y el medioambiente. La decisión de Washington de volver a apoyar esta técnica genera un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral sobre seguridad y políticas antidrogas, mientras Colombia busca demostrar eficacia en la reducción de la oferta de cocaína a niveles históricos.