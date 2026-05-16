Estado y Policía Nacional condenados por pérdida de ojo en protestas de 2018

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó una decisión y accedió a reconocer los daños de Keiry Movilla, una joven que perdió un ojo por un proyectil disparado por miembros del Esmad durante las manifestaciones estudiantiles de 2018. Se condena al Estado y la Policía Nacional por esta pérdida

Condenan al Estado y la Policía Nacional por expediente de joven que perdió un ojo en protestas de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó una decisión y accedió a reconocer los daños de Keiry Movilla.

Medicina Legal confirmó que una munición del tipo 'bean bag' disparada con una escopeta calibre 12 del Esmad perforó el cráneo del joven Dilan Cruz la semana pasada.confirmó la responsabilidad del Estado por la pérdida del ojo de una joven, causada por un proyectil de goma del antiguo Esmad durante las manifestaciones estudiantiles de 2018.a perder su ojo fueron provocadas por armas utilizadas por el Esmad. Movilla participaba en una protesta estudiantil en el centro de Bogotá, donde estudiantes de universidades públicas y privadas exigían mayor financiación para la educación superior.

En la sentencia se relata que, mientras Keiry se movilizaba junto a su novio y una amiga, miembros del Esmad intervinieron en la manifestación. En ese momento, la joven recibió un impacto en su ojo izquierdo por un proyectil disparado por integrantes del escuadrón.

Debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron ‘De acuerdo con las anteriores consideraciones, se revocará la sentencia de primera instancia, al haberse demostrado la existencia del daño antijurídico consistente en las lesiones sufridas por Keiry Laura Movilla Salazar y su imputación a la demandada bajo el régimen objetivo’, se lee en el fallo. La historia de Claribel Moreno, la madre asesinada en Jamundí tras buscar durante 5 años a su hija desaparecida en Cartagena Asimismo, el tribunal, para sustentar su decisión, utilizó el caso de otro joven que sufrió una lesión en su ojo derecho por el impacto de un objeto contundente.

Allí, el Consejo de Estado determinó que, aunque no se probó exactamente qué arma se usó ni quién la portaba, era factible concluir por indicios que la lesión fue causada por agentes del Esmad, ya que estaban presentes y usaron munición como balas de goma. UIAF elaboró informe sobre patrimonio de Cristina Lombana; magistrada lo atribuye a una retaliación política Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses.

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