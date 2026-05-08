Estados Unidos desclasifica archivos sobre UAP y posibles formas de vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados ( UAP , por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EE.

UU. , Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la Administración estadounidense ‘publicará archivos adicionales de forma continua’. Trump reaccionó poco después de la publicación de esta primera tanda afirmando que este es un ‘esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima’ del Gobierno.

‘Mientras que las Administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma ‘¿qué demonios está pasando? ’ ¡Diviértanse y disfruten! ’, escribió en su red Truth Social





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