Estados Unidos designará a Comando Vermelho y PCC como organizaciones terroristas

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a Comando Vermelho y PCC como organizaciones terroristas, las dos bandas criminales más violentas de Brasil. Según el Departamento de Estado, estas estructuras han orquestado ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles.

Estados Unidos designará como organizaciones terroristas a Comando Vermelho y PCC , 'las dos bandas criminales más violentas de Brasil ' El Departamento de Estado señaló a estas estructuras por 'orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles'.

El Departamento de Estado argumentó la decisión describiendo a ambas bandas como las organizaciones criminales más grandes del país suramericano y responsables de 'orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles'. Administración Trump podría expulsar a miles de colombianos con estatus legal en EE. UU.

: el cambio que los obligaría a salir del paísBolsonaro, que competirá en las presidenciales de octubre, se presenta como un candidato de línea dura en materia de seguridad y ha prometido acciones severas contra ambas pandillas callejeras, que desde 1970 se han expandido en Brasil y controlado parte importante de su sistema carcelario. El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) cuentan con decenas de miles de miembros entre integrantes directos y redes de apoyo, según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad.

Estas medidas buscan restringir sus redes de financiamiento, limitar su movilidad internacional y aumentar la presión sobre sus estructuras operativas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada en la región





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