Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo histórico para poner fin al conflicto y avanzar en negociaciones nucleares

Según informes de Axios, la Casa Blanca cree estar cerca de un memorando de entendimiento con Irán para terminar la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares. Irán respondería en 48 horas a puntos clave, aunque aún no hay acuerdo. El posible pacto incluye una moratoria en el enriquecimiento nuclear, levantamiento de sanciones y liberación de fondos congelados, así como la eliminación de restricciones en el estrecho de Ormuz. Trump suspendió la operación militar 'Proyecto Libertad' debido a los avances en las negociaciones.

Estados Unidos e Irán están a punto de alcanzar un acuerdo histórico que podría poner fin al conflicto entre ambos países y abrir un camino hacia negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear iraní, según informó el portal estadounidense Axios.

Fuentes cercanas al gobierno estadounidense y al proceso de negociación indicaron que la Casa Blanca cree estar cerca de un memorando de entendimiento de una sola página que establecería un marco para futuras conversaciones. Se espera que Irán responda a varios puntos clave en las próximas 48 horas, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Esta sería la mayor aproximación entre las partes desde el inicio de la guerra, según las fuentes consultadas por Axios.

De acuerdo con el posible pacto, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos levantaría las sanciones económicas impuestas y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes que actualmente están congelados. Además, ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque todo esto estaría sujeto a un acuerdo final sobre la cuestión nuclear.

Sin embargo, el liderazgo iraní parece dividido, lo que podría dificultar la consecución de un consenso interno. Algunos funcionarios estadounidenses han expresado optimismo en varias ocasiones durante las negociaciones, pero hasta ahora no se ha logrado un acuerdo definitivo. A pesar de esto, la decisión del presidente Donald Trump de suspender la operación militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz, a petición de Pakistán, se basa en los avances logrados en las negociaciones.

Trump anunció la suspensión del operativo, que comenzó el 3 de mayo, citando un 'considerable progreso hacia un acuerdo' con Teherán, aunque no proporcionó más detalles. La información de Axios llega en un momento en el que las tensiones en la región siguen siendo altas, pero también en el que se vislumbra una posible solución diplomática al conflicto.

La comunidad internacional observa con atención los desarrollos, ya que un acuerdo podría tener un impacto significativo en la estabilidad regional y en las relaciones internacionales. Mientras tanto, tanto Estados Unidos como Irán continúan con sus preparativos militares, aunque la posibilidad de un entendimiento diplomático parece estar más cerca que nunca





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