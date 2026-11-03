Estados Unidos eleva importaciones de carne bovina y Colombia sigue sin acceso

EE.UU. aumenta 14.4% sus compras de carne bovina. Fedegán advierte que Colombia pierde oportunidad por falta de autorización sanitaria del ICA.

Estados Unidos incrementó sus importaciones de carne bovina en un 14,4 por ciento durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo lapso de 2025. Este crecimiento sostenido de la demanda interna abre nuevas oportunidades comerciales para los países exportadores que puedan responder a esta necesidad. No obstante, Colombia continúa sin poder ingresar a este mercado norteamericano debido a la falta de la autorización sanitaria correspondiente. José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, Fedegán, advirtió sobre esta situación crítica que limita la capacidad del sector para aprovechar la cercanía geográfica y el Tratado de Libre Comercio vigente.

Restricciones sanitarias frenan acceso al mercado norteamericano

Para el cierre del año, las restricciones en la oferta interna de carne bovina en Estados Unidos obligan a buscar abastecimiento en otros mercados internacionales. Países con los que Colombia compite ya han logrado consolidar su presencia, pero el sector ganadero colombiano se mantiene al margen por barreras técnicas. Lafaurie señaló que el presidente estadounidense Donald Trump ha realizado gestiones relacionadas con estas dinámicas comerciales recientes. En respuesta, la dirigencia gremial aseguró que se activaron trámites para incorporar la admisibilidad sanitaria en las conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

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Desafíos estratégicos para la ganadería colombiana

La falta de acceso al mercado estadounidense pone sobre la mesa los desafíos estructurales que enfrenta la ganadería colombiana para consolidar una estrategia exportadora sólida. Durante la participación en la feria SIAL en París y en reuniones de la Secretaría Internacional de la Carne en Bruselas, se identificaron las necesidades del mercado global. Lafaurie sostuvo que Colombia debe dejar atrás las exportaciones ocasionales y construir una oferta capaz de responder permanentemente a los requerimientos de los compradores internacionales. La continuidad en la oferta es una condición indispensable para mantenerse en estos mercados competitivos.

Inventario global y competencia con China

El inventario bovino en diversos continentes está disminuyendo debido a factores como los altos costos de producción, las regulaciones ambientales y las dificultades de relevo generacional. Sin embargo, ingresar a mercados exigentes requiere demostrar trazabilidad completa, garantías sanitarias sólidas y cumplimiento ambiental mediante estándares verificables. En Asia, China mantiene un papel determinante ya que sus importaciones cubren cerca de una tercera parte del consumo de carne bovina mundial. La competencia por estos espacios es feroz y las condiciones comerciales pueden cambiar rápidamente.

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Necesidad de institucionalidad y certificaciones verificables

La competitividad depende de mejorar indicadores productivos como la calidad, la ganancia de peso y los kilos producidos por hectárea. Comercializar ganado en pie genera ingresos, pero la rentabilidad puede ser mayor cuando se incorpora el sacrificio y una institucionalidad gremial cohesionada. La parafiscalidad ganadera actúa como un instrumento de fomento esencial para el sector. Estas condiciones necesitan traducirse en certificaciones y resultados verificables que permitan demostrar la capacidad productiva real del país ante los compradores internacionales.

Políticas públicas para la trazabilidad y exportación

Se requiere una política pública que articule al ICA, el Invima, la industria frigorífica y los productores con responsabilidades definidas, metas, plazos y mecanismos de seguimiento. La consolidación de la trazabilidad y el fortalecimiento sanitario son tareas pendientes que no pueden postergarse más. El gremio considera necesario desarrollar una estrategia comercial y diplomática que permita aprovechar el estatus sanitario alcanzado por la ganadería colombiana. El país tiene potencial, pero necesita decisiones estratégicas que conviertan esas capacidades en una presencia estable en los mercados internacionales.