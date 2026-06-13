Estados Unidos elimina a 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en operativo conjunto con Venezuela y enciende alertas sobre el futuro de otros grupos criminales protegidos por Maduro

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', en un ataque del Comando Sur estadounidense en territorio venezolano, con apoyo de fuerzas de seguridad locales, marca un hito en la estrategia de EE. UU. contra el crimen transnacional y sugiere una colaboración sin precedentes con sectores del gobierno de Maduro. El hecho, que sigue a la captura de Maduro y Álex Saab, plantea speculate sobre quién será el próximo objetivo y revela la posible existencia de una fuente de inteligencia interna en Caracas.

El gobierno de Estados Unidos , bajo la administración del presidente Donald Trump , ha ejecutado un operativo militar que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ' Niño Guerrero ', líder y fundador del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas de América Latina.

El ataque, descrito como un 'ataque cinético rápido y letal' por el Comando Sur estadounidense, tuvo lugar en el sureste del estado Bolívar, Venezuela, y fue difundido por Trump en su plataforma Truth Social el 12 de junio, acompañado de un video que mostraba la destrucción de una vivienda. Este hecho representa el tercer golpe directo de EE.

UU. contra intereses vinculados al régimen de Nicolás Maduro en less de seis meses, luego de la captura y extradición del propio Maduro en enero y la detención del empresario Álex Saab en mayo. La operación contó con la colaboración de las fuerzas de seguridad venezolanas, según confirmaron tanto el secretario de Defensa Pete Hegseth como el Gobierno venezolano a través de su ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, quienes hablaron de 'intercambio de inteligencia y apoyo técnico especializado'.

Sin embargo, analistas han interpretado este gesto como una 'entrega' directa de un criminal protegido por el régimen, lo que sugiere que existe una fuente de inteligencia interna en Caracas que está proporcionando las coordenadas de objetivos previamente custodiados por Maduro.

'Niño Guerrero' transformó una banda carcelaria en una megabanda con presencia en al menos seis países, incluyendo Chile, donde fue declarado fugitivo en 2023 por crímenes como tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y homicidio. El más emblemático de estos hechos fue el secuestro y asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile en febrero de 2024, caso en el que testigos señalan a Diosdado Cabello, entonces ministro del Interior venezolano, como el responsable de ordenar el crimen a través de la estructura de Guerrero.

La muerte de 'Niño Guerrero' no solo debilita significativamente al Tren de Aragua, sino que también evidencia una estrategia agresiva y sin precedentes de EE. UU. en territorio venezolano, con la aparente anuencia de un sector del gobierno de Maduro, lo que deja abierta la pregunta sobre cuánto más quedará del círculo de protected criminales del régimen y si figuras como los líderes de la Segunda Marquetalia o el Eln podrían ser los siguientes objetivos.

Este nivel de cooperación operacional contradice la retórica antiimperialista del régimen y plantea interrogantes sobre divisiones internas y la priorización de la supervivencia política sobre la protección de los grupos armados que historically han servido como elementos de disuasión y control





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