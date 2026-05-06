Estados Unidos endurece requisitos de visa con preguntas obligatorias sobre persecución y asilo

El Departamento de Estado introduce nuevas preguntas en las entrevistas consulares para detectar intenciones de asilo, lo que podría provocar la denegación automática de visas de no inmigrante.

El sistema de otorgamiento de visados para ingresar a los Estados Unidos ha experimentado una transformación significativa que impactará a miles de solicitantes en todo el mundo.

Según reportes detallados del corresponsal Sergio Gómez, quien cubre la actualidad desde Washington para El Tiempo, el Departamento de Estado ha implementado una directiva tajante bajo la gestión del secretario Marco Rubio. Esta nueva normativa establece la obligatoriedad de integrar dos interrogantes específicas y críticas dentro de las entrevistas consulares, un cambio que altera profundamente la evaluación de quienes aspiran a obtener visas de no inmigrante, incluyendo aquellas destinadas al turismo, los estudios académicos o el empleo temporal.

La intención primordial de esta medida, que ya ha sido transmitida formalmente a todas las embajadas y consulados estadounidenses, es detectar a tiempo aquellos perfiles que, aunque solicitan un permiso temporal, podrían tener la intención oculta de pedir asilo una vez que hayan ingresado al territorio norteamericano. Las preguntas que ahora deben formular los funcionarios consulares, sin ninguna excepción, se centran en la seguridad personal y la situación en el país de origen.

La primera cuestión indaga si el solicitante ha experimentado algún tipo de daño o maltrato en su nación de nacionalidad o en su última residencia habitual. La segunda pregunta busca determinar si el individuo teme sufrir algún daño o maltrato al momento de regresar a su país natal o de residencia permanente. El efecto de estas preguntas es devastador para quienes se encuentran en situaciones vulnerables.

De acuerdo con las advertencias del corresponsal Gómez, responder afirmativamente a cualquiera de estas dos interrogantes conlleva, con una probabilidad muy alta, la denegación automática de la solicitud de visa. Esta lógica responde a la premisa de la administración actual de evitar que el sistema migratorio sea instrumentalizado para fines distintos a los declarados en el formulario inicial, buscando impedir que los solicitantes tergiversen su propósito de viaje para evadir los procesos regulares de refugio.

Este nuevo escenario plantea un dilema ético y legal sumamente complejo para los aspirantes a la visa. Por un lado, la sinceridad sobre la persecución o el peligro en el país de origen cierra las puertas del ingreso legal mediante una visa de no inmigrante.

Por otro lado, el acto de negar tales circunstancias para asegurar la obtención del visado puede acarrear consecuencias graves a largo plazo. Si una persona niega el maltrato durante la entrevista para obtener la visa y posteriormente, ya estando en suelo estadounidense, decide solicitar asilo basándose en esos mismos hechos, las autoridades migratorias podrán utilizar la respuesta previa como prueba de fraude migratorio.

Esto significaría que la contradicción en las declaraciones anularía la posibilidad de obtener el asilo, dejando al individuo en una posición de extrema fragilidad jurídica. Esta decisión no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias de los Estados Unidos. En los últimos meses, se ha observado un incremento en los controles de seguridad, revisiones exhaustivas de antecedentes y restricciones más severas en diversas categorías de visado.

Desde la perspectiva del gobierno, los consulados no son solo oficinas administrativas, sino que constituyen la primera línea de defensa para garantizar la seguridad nacional. Al fortalecer el filtro de la entrevista, el Estado busca cerrar cualquier vacío legal que permita el ingreso de personas con intenciones migratorias permanentes bajo el disfraz de visitas temporales.

A pesar de estas nuevas restricciones, el flujo general del trámite permanece intacto: el llenado del formulario, la toma de datos biométricos y la entrevista final, aunque ahora esta última cuenta con un filtro mucho más riguroso y punitivo para quienes huyen de crisis en sus países





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Visa Estados Unidos Migración Marco Rubio Asilo Político Departamento De Estado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘El Chapo’ Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, pide ser extraditado a MéxicoPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Avianca fortalecerá su red en Estados Unidos con más vuelos y nuevas frecuenciasLa aerolínea anunció expansión en rutas clave desde Bogotá, Medellín y Barranquilla para mejorar la conectividad.

Read more »

Estas son las claves de los candidatos presidenciales para fortalecer la relación con Estados UnidosLa relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha atravesado un periodo de reconfiguración durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta ha sido marcada por tensiones diplomáticas y un cambio en el tono político del gobierno colombiano.

Read more »

Tercera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fechaHasta el momento, Maduro y su esposa Cilia Flores han comparecido en un par de ocasiones.

Read more »

Shakira anuncia cinco nuevas fechas de su gira mundial en Estados UnidosLas nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.

Read more »

Nicolás Maduro y Cilia Flores: ¿cuándo es su próxima audiencia en Estados Unidos?Maduro y Flores se han declarado 'no culpables' de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

Read more »