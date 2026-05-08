Estados Unidos espera respuesta de Irán para poner fin a la guerra, según Tajani

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reveló que Washington sigue a la espera de una respuesta de Teherán para alcanzar un acuerdo que termine con el conflicto. Mientras, la tensión persiste en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos sigue a la espera de una respuesta de Irán sobre un posible acuerdo que ponga fin al conflicto entre ambos países, según ha declarado este viernes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

Tajani explicó que, durante el encuentro, el secretario de Estado estadounidense expresó que Washington está esperando una respuesta formal de Teherán, mientras que Italia ha animado al diálogo para alcanzar una solución pacífica. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que estalló el pasado 28 de febrero, lleva ya un mes con un frágil alto el fuego, aunque la tensión entre ambas naciones se ha reactivado en las últimas horas con una serie de ataques recíprocos en el estratégico estrecho de Ormuz.

En este contexto, Washington mantiene su disposición a negociar, tal como afirmó ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que su país sigue abierto a las conversaciones con Irán a pesar de los recientes incidentes en la zona. Tajani, por su parte, transmitió a Rubio que Italia apoya cualquier iniciativa que pueda llevar a un alto el fuego permanente y ofreció la colaboración de la Marina italiana para desminar el estrecho de Ormuz y garantizar la navegación segura una vez que se restablezca la paz en la región.

La situación en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial, sigue siendo tensa, con ambos bandos acusándose mutuamente de violar el alto el fuego. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos y urge a ambas partes a retomar el diálogo para evitar una escalada mayor del conflicto





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