El Comando Sur del Pentágono reporta la muerte de tres personas tras un bombardeo a una embarcación sospechosa, elevando las bajas de la Operación Lanza del Sur a 190 víctimas.

El Ejército de los Estados Unidos ha confirmado la ejecución de una nueva operación militar en las aguas del océano Pacífico, la cual ha resultado en la muerte de al menos tres individuos.

Este incidente, que representa el segundo bombardeo de este tipo ocurrido en el transcurso de una sola semana, fue dirigido contra una lancha rápida que, según las acusaciones del gobierno estadounidense, estaba plenamente involucrada en actividades ilícitas de narcotráfico. La acción fue descrita técnicamente por el Comando Sur del Pentágono, conocido como SOUTHCOM, bajo la denominación de 'ataque cinético letal'.

De acuerdo con los informes oficiales, esta decisión fue tomada basándose en datos precisos proporcionados por servicios de inteligencia, los cuales permitieron determinar que la embarcación transitaba por rutas ya identificadas y frecuentadas por redes de tráfico de drogas en la zona del Pacífico Oriental, participando activamente en el traslado de sustancias prohibidas. La operación fue llevada a cabo el pasado 5 de mayo, siguiendo las instrucciones directas del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan.

La unidad encargada de la ejecución fue la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, la cual desplegó sus capacidades tácticas para neutralizar la amenaza identificada. A través de comunicados emitidos en sus plataformas digitales, el comando militar subrayó que la embarcación estaba operada por organizaciones que han sido designadas formalmente como grupos terroristas por las autoridades de Washington.

Un punto relevante mencionado en el reporte es que, a pesar de la letalidad del ataque contra los objetivos, ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses sufrió heridas ni daños durante el desarrollo de la misión, lo que sugiere una operación de precisión quirúrgica desde el punto de vista táctico. Este evento no es un hecho aislado, sino que se inserta en un marco operativo mucho más amplio y polémico.

Con el fallecimiento de estas tres personas, a quienes el Comando Sur ha catalogado bajo el término de 'narcoterroristas', la cifra total de víctimas mortales en el marco de la Operación Lanza del Sur asciende ya a 190 personas. Esta campaña militar, desplegada por Estados Unidos en diversas regiones de las Américas, busca desarticular las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado.

Sin embargo, la agresividad de los métodos empleados ha generado una ola de críticas profundas. Diversos gobiernos regionales y organizaciones internacionales, así como entidades no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, han denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, cuestionando la legalidad de eliminar objetivos sin un proceso judicial previo.

La controversia en torno a la Operación Lanza del Sur pone de relieve el dilema ético y legal de la lucha contra el narcotráfico cuando se emplean medios militares en lugar de policiales. Mientras que el Pentágono argumenta que la naturaleza terrorista de estas organizaciones justifica el uso de la fuerza letal para proteger la seguridad nacional y regional, los críticos sostienen que se está normalizando la aplicación de la ley mediante el uso de bombardeos y ataques aéreos en aguas internacionales o territoriales.

El incremento constante de la cifra de muertos sugiere una escalada en la estrategia de confrontación, transformando la lucha contra las drogas en una suerte de conflicto armado no convencional donde la distinción entre criminal y combatiente se vuelve borrosa. Finalmente, el impacto de estas operaciones en el Pacífico Oriental refleja la persistencia de las rutas del tráfico hacia Norteamérica y la determinación de Estados Unidos de interceptar los cargamentos antes de que lleguen a sus costas.

No obstante, la falta de transparencia sobre la identidad de las víctimas y la ausencia de juicios públicos alimentan la narrativa de que se están llevando a cabo limpiezas tácticas bajo el manto de la seguridad. La comunidad internacional sigue observando con cautela cómo la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur continúa sus misiones, esperando que se establezca un equilibrio entre la efectividad operativa y el respeto irrestricto a los tratados internacionales de derechos humanos





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