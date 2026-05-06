Estados Unidos intensifica operaciones militares contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe

El Comando Sur reporta la destrucción de una lancha y la muerte de tres personas en el Pacífico, como parte de una estrategia para presionar al entorno político venezolano.

El Comando Sur de los Estados Unidos ha informado recientemente sobre la ejecución de una operación militar en aguas internacionales del Océano Pacífico, la cual resultó en la destrucción total de una embarcación rápida.

Según los comunicados oficiales emitidos a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X, la lancha estaba presuntamente vinculada a estructuras organizadas del narcotráfico que operan en la región. El balance de esta acción es trágico, ya que las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron que los tres tripulantes que se encontraban a bordo de la nave perdieron la vida durante el ataque.

Esta operación no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia agresiva de interdicción marítima que busca desmantelar las rutas de transporte de sustancias ilícitas que transitan por el hemisferio occidental. Este incidente representa el segundo operativo de alta intensidad anunciado en un lapso de apenas veinticuatro horas. Previamente, se registró una acción similar en el Mar Caribe, donde otras dos personas fallecieron en circunstancias análogas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por fuentes oficiales, el volumen de estas intervenciones ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Desde septiembre de 2025, se han contabilizado más de cincuenta bombardeos dirigidos contra lanchas sospechosas de tráfico de drogas, dejando un saldo devastador de más de ciento cincuenta personas muertas.

Estos ataques sumarios, ejecutados sin procesos judiciales previos en alta mar, han generado un intenso debate sobre la legalidad de estas acciones y el respeto a los derechos humanos fundamentales en el contexto de la lucha global contra el crimen organizado. Más allá de la lucha contra las drogas, existe un trasfondo geopolítico evidente en el despliegue militar de Washington. La campaña se ha intensificado significativamente en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.

El objetivo primordial de esta presión militar es incrementar la tensión y la vulnerabilidad del entorno político venezolano, especialmente tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar coordinada por Estados Unidos. Al cerrar el cerco marítimo y atacar los activos logísticos que podrían estar vinculados a remanentes del antiguo régimen o a sus aliados, el Comando Sur busca consolidar un control estratégico sobre la zona y asegurar que no existan rutas de escape o de suministro para quienes se opongan a la nueva arquitectura de seguridad impuesta en la región.

La magnitud de estas operaciones sugiere un cambio de paradigma en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. La transición de una cooperación policial a una intervención militar directa y letal indica que el gobierno estadounidense considera la región como un teatro de operaciones crítico para sus intereses de seguridad nacional.

La frecuencia de los bombardeos y la letalidad de los encuentros subrayan una voluntad de aplicar la fuerza máxima para desarticular no solo el tráfico de cocaína, sino cualquier estructura de poder que pueda desafiar la hegemonía de Washington en el Caribe y el Pacífico. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la línea entre la lucha contra el narcotráfico y la guerra política se vuelve cada vez más borrosa, poniendo en riesgo la estabilidad regional y la vida de cientos de personas en el mar





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