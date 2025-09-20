Estados Unidos lidera las compras de confitería colombiana: Auge en las exportaciones impulsado por Halloween

Las exportaciones colombianas de confitería experimentan un crecimiento significativo, con Estados Unidos a la cabeza como principal comprador. La temporada de Halloween juega un papel crucial en este éxito, impulsando las ventas externas y demostrando la competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional.

Viernes, 19 de Septiembre de 2025. El mercado global de confitería experimenta un auge, y las exportaciones colombianas se encuentran en una posición favorable, especialmente impulsadas por la temporada de Halloween . Las ventas externas de confitería entre enero y julio de 2025 registraron un crecimiento del 7% en comparación con el mismo período de 2024, alcanzando un valor significativo.

Esta tendencia positiva refleja la inversión en tecnología e innovación que las empresas colombianas han incorporado en sus procesos productivos, lo que les permite ofrecer productos con valor agregado y conquistar mercados internacionales. La estrategia de enfocarse en la innovación y la calidad ha sido clave para el éxito, permitiendo a los productores colombianos competir eficazmente en un mercado globalizado y exigente. Se espera que el cierre del año refleje un crecimiento aún mayor, impulsado por la creciente demanda durante la temporada de Halloween, considerada el catalizador principal de estas ventas. \Estados Unidos se destaca como el principal destino de las exportaciones colombianas de confitería, a pesar de la existencia de un arancel del 10%. En los primeros siete meses del año, las ventas a Estados Unidos alcanzaron los US $60,4 millones, superando los US $41 millones del año anterior. La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) estima que el consumo de dulces y confitería durante Halloween supera los US $11.000 millones, lo que subraya la importancia de este mercado para los exportadores colombianos. Después de Estados Unidos, otros destinos importantes para la confitería colombiana incluyen Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Costa Rica. Sorprendentemente, la República del Congo ocupa el puesto 14, con un impresionante crecimiento del 145% en sus importaciones. Además, Arabia Saudita y Costa de Marfil también muestran un crecimiento significativo, con incrementos del 747% y 157%, respectivamente. Este fenómeno demuestra la diversificación de los mercados y la creciente aceptación de los productos colombianos en diferentes regiones del mundo. Los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Antioquia lideran la producción y exportación de estos productos, contribuyendo al éxito de la industria.\En cuanto a los productos más exportados, los bombones, caramelos, confites y pastillas; así como los artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) y los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, lideraron las ventas en el exterior durante el período analizado. Empresas como Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu, han sido clave en este crecimiento, consolidando su posición en el mercado internacional. La calidad de los productos, la innovación en los procesos y la capacidad de adaptación a las demandas del mercado han sido factores determinantes para el éxito de estas empresas. La combinación de tradición y modernidad en la producción, junto con una estrategia de marketing efectiva, ha permitido a la confitería colombiana ganar reconocimiento y posicionarse como un referente en el mercado global





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Confitería Exportaciones Colombia Estados Unidos Halloween Crecimiento Económico Mercado Global

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Un hombre murió luego de montar una montaña rusa en Orlando, Estados UnidosLa atracción forma parte del parque Epic Universe de Universal Orlando.

Leer más »

Cuba denuncia que sus isleños viven a oscuras por embargo de los Estados UnidosMás del 90% de los cubanos se enfrentan a cortes de luz que, en promedio, se extienden hasta por 15 horas.

Leer más »

Estados Unidos confirma cooperación con Colombia, aunque advierte incumplimientos por PetroEl presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas a la política antidrogas de Washington y responsabilizó a Estados Unidos de haber fracasado en la estrategia.

Leer más »

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razónMarco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció la decisión.

Leer más »

Los temas que Petro llevará a la ONU tras su choque con Estados UnidosPetro viaja a la ONU en medio de tensiones internacionales y un discurso que promete generar controversia.

Leer más »

Estados Unidos tumbó una resolución del Consejo de Seguridad que pedía alto al fuego en GazaLa representación estadounidense ejerció su poder de veto, bloqueando la aplicación de la resolución que había sido respaldada por el resto de miembros permanentes del Consejo.

Leer más »