Estados Unidos reitera su apoyo a Colombia tras ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca

La Embajada de Estados Unidos en Colombia condenó los recientes ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca, atribuidos a disidentes de las FARC, y reafirmó su compromiso con la seguridad del país. El saldo de 20 civiles muertos en un atentado en la Vía Panamericana ha generado preocupación internacional.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia reiteró su apoyo a la seguridad del país, en medio de una reciente escalada de violencia que ha dejado al menos 20 civiles muertos en el departamento del Cauca.

El pasado sábado, un atentado con un cilindro cargado de explosivos en la Vía Panamericana, atribuido a presuntos disidentes de las FARC, causó estragos en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío. El artefacto fue detonado al paso de varios vehículos de transporte público y particular, dejando un saldo trágico de víctimas inocentes.

La embajada estadounidense expresó su solidaridad con Colombia y condenó enérgicamente estos actos terroristas, subrayando que 'las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas'.

Además, recordó el compromiso de Washington con la seguridad de Colombia, destacando que en marzo pasado la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, advirtió sobre la amenaza que representan el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vinculados al tráfico de cocaína y a la inestabilidad regional. La violencia no se limita al Cauca, ya que en los últimos días también se registraron ataques en el departamento del Valle del Cauca, donde fueron lanzados explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

Estos incidentes forman parte de una preocupante escalada de violencia atribuida a las disidencias del EMC, el grupo más buscado de Colombia, que ha intensificado sus acciones en la región. La embajada estadounidense reafirmó su respaldo a las autoridades colombianas en su lucha contra estos grupos y reiteró su condena a cualquier acto que atente contra la paz y la estabilidad del país.

La situación en el suroccidente colombiano sigue siendo crítica, con un aumento de la violencia que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades locales y federales han intensificado sus operaciones para desmantelar a estos grupos armados, pero la complejidad del conflicto y la presencia de actores ilegales siguen siendo un desafío significativo para la seguridad y el desarrollo de la región





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