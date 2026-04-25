Estados Unidos revisará la ciudadanía de cientos de personas naturalizadas

El gobierno de Estados Unidos estaría evaluando la ciudadanía de al menos 300 personas nacidas en el extranjero, en un contexto de endurecimiento migratorio y aumento de investigaciones por presunto fraude en solicitudes de naturalización.

El gobierno de los Estados Unidos se encuentra en la fase de desarrollo de una nueva y significativa iniciativa centrada en la revisión de los procesos de naturalización , lo que podría resultar en la evaluación de la ciudadanía de un número considerable de individuos nacidos en el extranjero.

Esta acción se inscribe dentro de un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias, impulsado por el Departamento de Justicia. Diversos medios de comunicación estadounidenses han informado que al menos 300 casos están siendo actualmente examinados con el objetivo de iniciar posibles procesos de desnaturalización.

La relevancia de esta medida radica en la infrecuencia histórica de este tipo de procedimientos en los Estados Unidos y, según las fuentes consultadas, representa un esfuerzo concertado para intensificar las investigaciones relacionadas con el presunto fraude en las solicitudes de ciudadanía. Según información proporcionada por NBC News, citando fuentes con conocimiento directo de las investigaciones, el Departamento de Justicia está analizando minuciosamente cientos de expedientes pertenecientes a ciudadanos naturalizados que nacieron fuera del país.

Funcionarios federales están trabajando activamente para aumentar el número de casos que se remiten mensualmente para su revisión judicial. El objetivo establecido es enviar entre 100 y 200 expedientes potencialmente problemáticos al Departamento de Justicia cada mes, para que se evalúe la viabilidad de emprender acciones legales. Un portavoz del Departamento de Justicia, citado por NBC News, enfatizó que la prioridad principal es la detección de supuestos fraudes en los procesos de naturalización.

La postura oficial indica que las acciones se dirigen a perseguir casos que involucran a individuos que presuntamente hayan ocultado información relevante o engañado a las autoridades migratorias. El diario The New York Times también ha corroborado la cifra de personas potencialmente afectadas por estas investigaciones. La desnaturalización, en esencia, es un procedimiento legal a través del cual el gobierno puede intentar revocar la ciudadanía estadounidense que ha sido obtenida mediante el proceso de naturalización.

Históricamente, estos procesos se han asociado principalmente con casos de fraude en la solicitud de ciudadanía, ocultamiento de antecedentes criminales, presuntos crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos, y engaños relacionados con la obtención de beneficios estatales, según lo ejemplificado por las autoridades estadounidenses. Es crucial destacar que estos procesos no son administrativos automáticos, sino que se tramitan ante los tribunales federales.

Los datos disponibles indican que, durante el primer mandato del expresidente Donald Trump, se presentaron 102 casos de desnaturalización, lo que proporciona un punto de referencia para comprender la magnitud potencial de las investigaciones actuales. La información que ha trascendido sugiere una ampliación significativa de las revisiones dentro del sistema migratorio estadounidense. Según NBC News, expertos de U.S. Citizenship and Immigration Services han sido reasignados para identificar posibles casos que puedan ser objeto de revisión.

Este esfuerzo se enmarca en una agenda migratoria más amplia, que también incluye acciones paralelas relacionadas con controles migratorios y operativos de cumplimiento en diversas ciudades. Hasta el momento, no se han revelado públicamente los criterios específicos que llevaron a la selección de los cerca de 300 casos mencionados.

Sin embargo, el volumen de personas que obtienen la ciudadanía estadounidense cada año, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, asciende a cerca de 800.000. Esta cifra subraya la importancia de la naturalización como una vía fundamental para millones de migrantes, lo que explica por qué cualquier revisión masiva o aumento en los procesos de desnaturalización suele generar una considerable atención tanto en el ámbito legal como en el político.

Mientras se recopilan más detalles sobre los expedientes en estudio, la información disponible indica que fiscales federales de diversas oficinas están participando activamente en estas investigaciones. La situación plantea interrogantes sobre el alcance y el impacto de esta nueva ofensiva del gobierno estadounidense contra la naturalización, y sus posibles consecuencias para los individuos afectados y para el sistema migratorio en general





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