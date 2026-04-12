Estados Unidos se Retira de las Negociaciones con Irán sin Acuerdo Nuclear

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, anunció la conclusión de las negociaciones en Islamabad con Irán sin alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Las conversaciones, que duraron 21 horas, no lograron superar las diferencias sobre las “líneas rojas” establecidas por Estados Unidos y la falta de un compromiso verificable a largo plazo por parte de Irán.

La decisión se materializa tras la clara exposición de las “líneas rojas” de Estados Unidos , un punto clave que Irán no aceptó durante las negociaciones en Islamabad. El vicepresidente de Estados Unidos , J.

D. Vance, anunció este domingo la conclusión de las conversaciones sin un acuerdo con Irán.<\/p>

Esta ronda de negociaciones, que se extendió por 21 horas en Pakistán, no logró resultados fructíferos, según comunicó Vance. El encuentro se produjo tras varios intercambios sustanciales entre ambas delegaciones, pero sin avances significativos. “Hemos mantenido diversas conversaciones sustanciales con los iraníes, esa es la parte positiva. La noticia negativa es que no hemos alcanzado un acuerdo, y creo que esto perjudica más a Irán que a Estados Unidos”, explicó el vicepresidente.<\/p>

Vance enfatizó que Estados Unidos dejó claras sus posiciones durante el proceso de negociación. “Dejamos muy definidas nuestras líneas rojas, especificando en qué aspectos estábamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Fuimos lo más explícitos posible, y ellos optaron por no aceptar nuestras condiciones”, añadió.<\/p>

La administración estadounidense, liderada por el presidente, mantiene como objetivo primordial un compromiso firme por parte de Irán. “La realidad es que necesitamos ver un compromiso sólido de que no buscarán un arma nuclear y que no intentarán desarrollar las herramientas para obtenerla rápidamente”, afirmó Vance.<\/p>

El vicepresidente detalló que, pese a la extensa duración de las negociaciones, no se logró asegurar un compromiso verificable a largo plazo por parte de Teherán para la renuncia al desarrollo de armamento nuclear. “La pregunta clave es si existe un compromiso genuino y duradero de Irán de no desarrollar un arma nuclear, no solo en el presente o en los próximos años, sino a largo plazo. Eso aún no lo hemos visto”, puntualizó.<\/p>

Durante su comparecencia, Vance subrayó que Estados Unidos actuó con flexibilidad, pero admitió la falta de progreso. “Consideramos que fuimos bastante flexibles y razonables. El presidente nos solicitó que acudiéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso es lo que hicimos”, señaló, antes de confirmar la vuelta de la delegación estadounidense a su país sin un pacto.<\/p>

En otro momento de sus declaraciones, el vicepresidente explicó que la delegación estadounidense se mantuvo en contacto constante con el equipo del presidente Donald Trump durante todo el proceso, con múltiples comunicaciones a lo largo de la jornada. Asimismo, resaltó que la propuesta presentada a Irán constituyó la base para un posible acuerdo, pero que, finalmente, no fue aceptada.<\/p>

Las diferencias en las líneas rojas y la falta de compromiso a largo plazo impidieron la consecución de un acuerdo nuclear. El fracaso de las negociaciones subraya las tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán, y la complejidad de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El contexto global, incluyendo las preocupaciones sobre la proliferación nuclear, añade una capa adicional de importancia a este asunto. La situación actual sugiere una prolongación de las incertidumbres en la región y un posible aumento de las tensiones si no se encuentra una vía diplomática.<\/p>





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