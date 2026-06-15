Estadounidense detenido por presunto abuso a menor en Bogotá

Un ciudadano estadounidense fue capturado en el norte de Bogotá acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. Las autoridades investigan el caso y el ICBF toma custodia de los niños implicados.

Un ciudadano estadounidense identificado como Grant Gail fue detenido en el norte de Bogotá tras ser denunciado por ciudadanos que lo grabaron mientras presuntamente abusaba sexualmente de un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el edificio Niido, ubicado en la calle 106A con carrera 19-28, un sector residencial de la capital colombiana. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades al observar al hombre sometiendo al niño a vejámenes a plena vista de los transeúntes. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que Gail es natural de Texas, Estados Unidos, y que se encontraba en Colombia adelantando un proceso de adopción de tres menores, incluida la víctima.

Tras la denuncia, los agentes acudieron al lugar y procedieron a la captura del sospechoso, mientras que el menor fue trasladado de inmediato al Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica y psicológica. Los otros dos niños involucrados quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, agradeció la pronta denuncia ciudadana y pidió a la comunidad abstenerse de compartir los videos del incidente para proteger la identidad y la integridad de los menores afectados. Cáceres explicó que el proceso de adopción de Gail estaba siendo gestionado por una institución especializada y debidamente facultada, pero que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de adopción internacional.

La funcionaria reiteró que en Bogotá no habrá tolerancia contra la violencia ni el abuso infantil, y que se garantizará el acompañamiento psicosocial a los niños involucrados. Asimismo, hizo un llamado a denunciar cualquier situación similar a las líneas de atención del ICBF y la Policía. Grant Gail fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, donde se iniciará su legalización de captura y el proceso judicial en su contra.

Las autoridades judiciales imputarán cargos por los delitos de abuso sexual agravado y posiblemente trata de personas, en espera de que un juez defina su situación legal. El caso ha generado conmoción en la opinión pública colombiana y ha puesto de relieve los riesgos que enfrentan los menores en procesos de adopción irregular. La Policía Metropolitana aseguró que continuará investigando si existen más víctimas o si Gail tenía antecedentes en su país de origen.

Mientras tanto, el ICBF evalúa el estado emocional de los otros dos menores y mantiene comunicación con las autoridades de Texas para esclarecer el historial del detenido. La comunidad del norte de Bogotá se ha manifestado en rechazo a estos hechos y exige justicia rápida para el agresor. El caso de Grant Gail se suma a una serie de denuncias por abuso infantil en Colombia que han encendido las alarmas sobre la protección de la niñez.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado al gobierno reforzar las medidas de control en los procesos de adopción internacional y garantizar que los menores no sean expuestos a riesgos. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha ofrecido cooperación con las autoridades locales para adelantar las investigaciones correspondientes.

Mientras Gail permanece detenido, el proceso judicial avanza con la recolección de pruebas testimoniales y forenses, y se espera que en las próximas horas se defina su situación en audiencia preliminar. La directora del ICBF instó a la ciudadanía a no estigmatizar a los menores involucrados y a respetar su privacidad durante este difícil proceso





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