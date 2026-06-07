Estafas con voces creadas por Inteligencia Artificial: cómo detectar y evitar

Expertos en ciberseguridad advierten que actualmente existen aplicaciones capaces de clonar una voz utilizando apenas unos segundos de grabación. Brian Long, director ejecutivo de una empresa especializada en protección frente a fraudes con inteligencia artificial, explicó que antes era una tarea compleja que requería conocimientos avanzados, pero hoy con la tecnología actual, los delincuentes suelen obtener muestras de voz a través de redes sociales, mensajes de audio o grabaciones disponibles en internet. Los especialistas aconsejan mantener la calma ante cualquier llamada que solicite dinero de manera urgente y desconfiar de cualquier presión para actuar de inmediato.

Las herramientas de inteligencia artificial avanzan a gran velocidad y cada vez son más utilizadas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, también han abierto la puerta a casos como el que ocurrió en Estados Unidos, donde una mujer recibió una llamada que parecía provenir de su hijo adolescente.

La voz sonaba idéntica y el mensaje era desesperado: necesitaba ayuda urgente. Lo que ella no sabía era que la llamada era una estafa. ¿Cómo funcionan las estafas con voces creadas por Inteligencia Artificial? La víctima fue Jennifer Benz, una corredora de seguros de 46 años y madre de seis hijos, residente en Buffalo, Nueva York.

Todo comenzó cuando recibió una llamada desde un número desconocido mientras se encontraba en su casa. Al contestar, le dijeron que un amigo del joven había recibido un disparo y había fallecido.

Además, aseguraban que Fred había quedado retenido por un hombre que exigía dinero para dejarlo en libertad. ¿Cómo descubrió que se trataba de una estafa? Cercano para liberar a su supuesto rehén. Mientras vivía momentos de angustia y desesperación, ocurrió algo que cambió por completo la situación: La imagen confirmó que el adolescente estaba sano y salvo y que todo había sido un engaño.

Nada me habría convencido de que era una estafa hasta que lo vi con mis propios ojos. Fueron 20 minutos de pánico





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