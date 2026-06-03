La multinacional francesa AXA considera que la apuesta en el mercado asegurador colombiano ha superado de lejos las expectativas iniciales. La compañía pasó de ser un actor emergente a consolidarse como el tercer jugador de este negocio en el país, con primas cercanas a los 4,6 billones de pesos al cierre de 2025 y una meta de superar los 5 billones este año.

Estamos listos para invertir más en Colombia: Hassan El Shabrawishi, director de Mercados Internacionales de AXA . La multinacional francesa considera que la apuesta en el mercado asegurador colombiano ha superado de lejos las expectativas iniciales.

La compañía pasó de ser un actor emergente a consolidarse como el tercer jugador de este negocio en el país, con primas cercanas a los 4,6 billones de pesos al cierre de 2025 y una meta de superar los 5 billones este año. Desde París ven a Colombia como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento por la baja penetración de los seguros, el dinamismo de sectores como agricultura, infraestructura, salud e industria, y una economía que, según sostiene El Shabrawishi, continúa ofreciendo oportunidades para la inversión de largo plazo.

AXA está abierta a crecer tanto de manera orgánica como mediante adquisiciones, reveló planes de expansión en salud y prevención, defendió el potencial de Colombia para atraer inversión extranjera y sorprendió con una afirmación poco habitual: algunas de las innovaciones más avanzadas que el grupo está desarrollando en Colombia podrían ser exportadas hacia Francia y otros mercados europeos. La alianza entre AXA y Mercantil Colpatria ha evolucionado muy positivamente y ha logrado combinar el conocimiento global de AXA con la experiencia local de Colpatria, generando una fórmula muy poderosa para crecer de manera sostenible.

La penetración de los seguros en Colombia ronda el 2,5 por ciento del PIB, lo que significa que existe una gran brecha de protección y oportunidades para seguir creciendo. AXA está invirtiendo cerca del 28 por ciento de las primas en actividades relacionadas con prevención, lo que duplica el promedio del mercado. La multinacional francesa cree que esta estrategia no solo genera valor para los clientes sino que también fortalece la sostenibilidad del negocio en el largo plazo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AXA Mercantil Colpatria Seguros Colombia Inversión Crecimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia vs Costa Rica: Selección Colombia confirma alineación y vence 2-0La Selección Colombia derrotó a Costa Rica por 2-0 en el partido amistoso correspondiente a la fecha 10 de la Copa América. Los goles de la victoria fueron anotados por Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Read more »

Festival Gabo 2026 reivindicará el periodismo con el lema ‘Aquí estamos, aquí contamos’El encuentro organizado por la Fundación Gabo reunirá en Bogotá a periodistas, escritores y creadores de distintos países.

Read more »

El Súper Niño y la crisis fiscal: Los retos más urgentes del nuevo presidente de ColombiaNo importa si estas elecciones presidenciales las gana Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. Cualquiera de ellos tiene dos crisis a punto de estallar.

Read more »

La camiseta de la Selección Colombia se convierte en objeto de controversias electorales en ColombiaEl uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la reciente jornada electoral sigue generando reacciones en Colombia. El periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco se pronunció con fuertes críticas hacia quienes utilizan símbolos patrióticos para proyectar una imagen política o moral ante los ciudadanos.

Read more »