Estatua del Papa León XIV instalada en Callao para recibir su visita en Perú

Una gigantesca escultura de 14 metros del Papa León XIV fue trasladada al Callao, Perú, para preparar la llegada del pontífice el 16 de noviembre.

A las 2:30 de la madrugada del 6 de noviembre, una imponente estatua de 14 metros dedicada al Papa León XIV inició su tránsito por las calles del Callao, en Perú. El traslado despertó la curiosidad de vecinos y transeúntes, quienes se detuvieron a fotografiar y aplaudir la gigantesca figura hasta su destino final.

Detalles del traslado monumental en Callao

La operación de transporte duró entre cuatro y cinco horas desde el taller donde fue construida la obra maestra. La figura avanzó a baja velocidad y tuvo que detenerse repetidamente para sortear los obstáculos presentes en la vía pública durante su recorrido nocturno.

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Debido a su enorme envergadura, la escultura fue transportada en varias partes separadas. Solo la cabeza de la figura representa un peso de una tonelada, lo que exigía una logística especializada y cuidadosa para evitar daños durante el desplazamiento.

El ensamblaje final se completó a las 7:25 de la mañana del viernes en el parque Niño Gaelito. Vecinos y trabajadores presentes acompañaron con aplausos la colocación de la escultura, que permanecerá instalada por dos semanas antes de la llegada oficial del Papa a Perú.

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Créditos de creación y declaraciones oficiales

La obra fue realizada por dos escultores y diez colaboradores en un tiempo récord de 45 días. Según afirmaron sus responsables a Infobae Perú, la construcción de este tipo de características habría requerido habitualmente entre cuatro y cinco meses para terminarse.

Los creadores aseguran que se trata de la estatua más grande del mundo dedicada a un papa en la historia. El alcalde del Callao, César Pérez, estuvo presente durante la instalación para explicar el profundo significado de la obra para los habitantes del distrito.

"Esto es una muestra de amor que da el pueblo chalaco al papa León XIV", afirmó el alcalde César Pérez, destacando el apoyo comunitario hacia la futura visita del pontífice. La presencia de las autoridades locales subraya la importancia diplomática y cultural del evento.

Impacto comercial y preparativos en Lima

La instalación es parte fundamental de los preparativos oficiales para recibir al Papa en Perú. En Lima, el fenómeno comercial ya se ha manifestado con comerciantes que ofrecen camisetas y rosarios con la imagen del Papa León XIV para los fieles y turistas.

Algunas panaderías locales han comenzado a vender pan con el nombre León, una muestra de la integración del evento en la vida cotidiana. Además, mujeres de una prisión están elaborando muñecos con la figura del Papa como parte de las iniciativas educativas y productivas.

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Itinerario oficial y expectativas vaticanas

Las autoridades del Callao esperan que León XIV regrese al distrito el próximo 16 de noviembre para reunirse con la hermandad local y bendecir la escultura. Sin embargo, esa parada específica no está confirmada aún en el itinerario oficial del Vaticano.

Por ahora, el programa contemplado prevé el paso del Pontífice por la Costa Verde y una visita a un albergue. Los funcionarios locales esperan que durante ese recorrido pueda ver la estatua, aunque la agenda final sujeta a confirmación.

La gira sudamericana incluye viajes a Cusco, ubicado a 3.400 metros de altura, y Pucallpa, en la Amazonía. También está previsto que cene con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo y visite una capilla que ayudó a reconstruir previamente.

El viaje también contempla una escala en Argentina, país natal de su antecesor Francisco. El vaticanista Christopher White señala que este desplazamiento tiene un significado particular para la historia de la Iglesia.

"El primer papa latinoamericano de la historia, Francisco, nunca volvió a su país natal. León, ciudadano peruano, ahora recoge ese manto y ese legado", explicó White a AFP. La visita incluye además reuniones con víctimas de abusos de la Iglesia durante su gira por Suramérica.