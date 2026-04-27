Esteban Andrada se disculpa tras agredir a Jorge Pulido en el duelo entre Real Zaragoza y SD Huesca

El portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, ha pedido disculpas públicas después de agredir al capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, al final del partido de la Segunda División. El Real Zaragoza ha condenado el incidente y podría imponer sanciones internas.

El portero del Real Zaragoza , Esteban Andrada , ha emitido una disculpa pública tras un incidente lamentable que tuvo lugar al final del partido correspondiente a la jornada 37 de la Segunda División española, enfrentando al Real Zaragoza contra la SD Huesca.

El incidente en cuestión consistió en una agresión física dirigida al capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, tras ser expulsado del campo en los minutos de descuento. La acción ha generado una considerable repercusión mediática y deportiva, y se anticipan posibles sanciones disciplinarias por parte de las autoridades competentes. Andrada, en sus primeras declaraciones posteriores al suceso, asumió plena responsabilidad por sus actos y manifestó un profundo arrepentimiento.

Expresó su pesar por la imagen negativa que este comportamiento proyecta sobre el club, sus aficionados y, en particular, sobre su propia imagen como profesional del fútbol. Reconoció que su reacción fue inaceptable y contraria a los valores que debe representar un deportista. El guardameta argentino intentó explicar su reacción, aunque sin justificarla, contextualizándola como un hecho aislado en su trayectoria profesional.

Señaló que, a lo largo de su carrera, solo había recibido una expulsión previa, y esta se debió a una falta circunstancial al tocar el balón con la mano fuera del área. Describió la situación como límite y admitió que, en ese momento, perdió el control y reaccionó de manera impulsiva.

Sin embargo, enfatizó que esto no excusa su comportamiento y que lamenta profundamente haber recurrido a la violencia. Andrada extendió sus disculpas directamente a Jorge Pulido, reconociendo que ambos son colegas y que su acción fue un acto individual de pérdida de control. Manifestó su deseo de que Pulido pueda aceptar sus disculpas y superar este incidente.

Además, se mostró dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades de la liga y a aceptar cualquier sanción que se considere apropiada. Afirmó estar a disposición para proporcionar cualquier explicación adicional que se le solicite. El incidente ha provocado una ola de críticas y condenas por parte de la comunidad futbolística y los aficionados, quienes han expresado su indignación ante la violencia en el campo de juego.

La gravedad de la agresión ha llevado a muchos a exigir sanciones ejemplares para disuadir comportamientos similares en el futuro. El Real Zaragoza, como institución, también ha reaccionado ante el incidente, emitiendo un comunicado oficial en el que expresa su firme rechazo a la agresión de Esteban Andrada. El club dejó claro que este tipo de conductas no se ajustan a los valores que promueve y defiende.

En el comunicado, el Real Zaragoza calificó las imágenes del incidente como impropias del deporte y aseguró que nunca deberían haberse producido. Condenó rotundamente la acción de Andrada, calificándola como un hecho grave que ha manchado la imagen del fútbol en la región. El club también anunció que se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias internas contra el jugador, además de las sanciones que puedan imponer las autoridades de la liga.

El comunicado enfatizó la importancia de mantener el respeto y la deportividad en el campo de juego, y reafirmó el compromiso del Real Zaragoza con estos valores. La reacción del club ha sido ampliamente elogiada por los aficionados y los medios de comunicación, quienes han destacado la importancia de tomar una postura firme contra la violencia en el fútbol.

Se espera que este incidente sirva como un llamado de atención para todos los actores del deporte, y que se tomen medidas para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La liga española ha anunciado que investigará el incidente a fondo y tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el respeto en todos los partidos





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