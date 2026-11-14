Esteban Santos responde a críticas sobre su tiempo en el Ejército 2012-2013, aclarando que las medidas de seguridad no fueron privilegios personales.

Esteban Santos ha emitido una respuesta detallada ante las acusaciones persistentes que sostienen que recibió un trato privilegiado durante su obligación con las armas. El joven, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, ha sido alvo de epítetos despectivos como soldado de chocolate, soldado de porcelana y soldado de mentiras en diversas plataformas digitales. A través de un mensaje audiovisual compartido en sus redes sociales, el militante ha buscado aclarar los hechos ocurridos entre el año dos mil doce y el año dos mil trece.

Diferencias reales vs. percepciones públicas

La percepción pública generalizada sugería que la descendencia presidencial otorgaba beneficios exclusivos que eximían de cargas comunes. Esteban Santos negó tajantemente haber disfrutado de comodidades personales o de una exoneración de deberes básicos dentro de la institución castrense. Sostuvo que, si bien existió un protocolo de seguridad específico, este respondió a razones de protección vital y no a caprichos personales.

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Uno de los aspectos más destacados de su versión fue el reconocimiento de que su presencia en la base de Tolemaida generaba una situación inusual para el comando del Ejército. La condición de hijo del mandatario en ejercicio implicaba riesgos adicionales que requerían protocolos estrictos. Por ello, estuvo acompañado permanentemente por militares activos dedicados exclusivamente a reforzar su custodia personal.

Asimismo, reveló que hubo una amenaza específica relacionada con un posible riesgo de envenenamiento. Ante este escenario, se estableció que únicamente una persona autorizada fuera responsable de manipular y preparar sus alimentos. Esta medida restrictiva fue implementada con fines de seguridad alimentaria extrema y no para ofrecer distinción social alguna dentro del cuartel.

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Testimonios de compañeros de armas

La defensa de Esteban Santos ganó fuerza con el respaldo de individuos que compartieron entrenamiento físico con él durante ese periodo crítico. Sergio Albag, quien indicó haber cursado el curso de paracaidismo número seiscientos cincuenta y ocho junto al militante, publicó en redes sociales su experiencia directa. Describió que Santos volteó, corrió, saltó y realizó tareas de aseo igual que cualquier otro participante del grupo.

Otro testigo presencial, Andrés Miguelez, afirmó haber conocido al grupo con el cual Santos practicaba salto libre en paracaidismo. Miguelez enfatizó que el respeto dentro de la institución se gana mediante el esfuerzo compartido y el uniforme, añadiendo que Santos cumplió con esa métrica exigente. Aunque estos relatos son testimonios personales en internet, fortalecen la narrativa de una integración operativa real.

Rodaje militar y ejercicios simulados

Durante su año completo de servicio, que abarcó desde agosto del año dos mil doce hasta agosto del año dos mil trece, Esteban Santos participó activamente en la formación básica. Realizó entrenamientos y tareas específicas junto a los demás integrantes de su escuadrón, rechazando la idea de haber sido aislado en tareas ligeras. Sus declaraciones coinciden con afirmaciones públicas realizadas años atrás sobre la naturaleza de su estancia militar.

Más tarde, el militante relató su participación en ejercicios tácticos que simulaban escenarios bélicos complejos o situaciones de cautiverio prolongado. Cuestionó que fragmentos de dichas prácticas fueran distorsionados posteriormente para alimentar debates políticos controvertidos. Insistió en que estas acciones formaban parte integral del currículo de guerra moderna y no constituían actos de ostentación.

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Reacciones y postura familiar

Las publicaciones de Esteban Santos han generado una oleada de comentarios de apoyo desde su círculo cercano y simpatizantes políticos. Su hermano, Martín Santos, intervino en la discusión con una reflexión filosófica sobre la naturaleza del odio como un castigo para quien lo profiere. Gabriela Tafur también reaccionó con una breve pero firme afirmación que cerró cualquier argumento contrario en su perfil público.

En la plataforma X, el video circularon acompañado de mensajes que defendían la autenticidad del cumplimiento de su deber militar. Varios usuarios recordaron que, más allá de las burlas virales, Santos completó el periodo requerido y respetó los reglamentos internos. La respuesta de Esteban busca consolidar su legado personal fuera del contexto de su linaje familiar directivo.

La controversia inicial sobre su integridad como militar parece haber sido respondida con datos concretos y testimonios de primera mano. Al aclarar que las medidas de seguridad no implicaban exención de trabajo físico, Esteban Santos ha intentado cerrar el ciclo de críticas que persisten más de una década después. Su paso por el Ejército se presenta ahora como una experiencia de servicio común, salvaguardada por protocolos de riesgo extraordinario.